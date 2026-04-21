El Atlético mueve ficha en silencio y encuentra al relevo de Sorloth

El Atlético de Madrid ya trabaja en el mercado ante la posible salida de Alexander Sørloth. El nombre de Romelu Lukaku aparece como una opción que gana fuerza en los despachos rojiblancos.

Sørloth, un rendimiento irregular que abre la puerta

La etapa de Alexander Sørloth en el Atlético de Madrid ha estado marcada por altibajos. El delantero llegó como una apuesta para reforzar el ataque, pero no ha terminado de consolidarse como ese referente ofensivo que el equipo necesitaba. Su capacidad física y su presencia en el área son incuestionables, pero la falta de continuidad ha pesado demasiado en la valoración global de su temporada.

En el esquema de Diego Simeone, la exigencia es máxima. Cada pieza debe encajar con precisión en un sistema que prioriza el equilibrio y la intensidad. En ese contexto, Sørloth ha tenido momentos destacados, pero no ha logrado mantener un nivel constante que le asegure un rol protagonista.

A esta situación se suma el interés de otros clubes. El FC Barcelona ha aparecido en el horizonte como uno de los posibles destinos, lo que refuerza la idea de una salida en el próximo mercado de fichajes. En el Atlético son conscientes de que, si se concreta su marcha, deberán reaccionar con rapidez.

Lukaku, una oportunidad que seduce al club

En paralelo, la dirección deportiva rojiblanca ha comenzado a explorar alternativas. Y en ese escenario, el nombre de Romelu Lukaku ha emergido como una opción real. El delantero belga, actualmente vinculado al SSC Napoli, atraviesa un momento complicado que podría facilitar su salida.

A nivel deportivo, Lukaku ofrece un perfil que encaja con lo que busca el Atlético: potencia, experiencia internacional y capacidad goleadora. Ha demostrado en distintas ligas, incluida la Serie A y la Premier League, que puede ser decisivo en el área.

Pero lo que realmente convierte su fichaje en atractivo es su situación de mercado. Su valor actual es más accesible que en otras etapas de su carrera, lo que abre una ventana de oportunidad para el club madrileño. Eso sí, no será una operación sencilla. Equipos como el AC Milan o el Galatasaray también siguen de cerca al jugador.

Más allá del aspecto económico, en el Atlético se analiza también el encaje en el vestuario. La llegada de un futbolista con el peso de Lukaku implica valorar su adaptación al grupo y su capacidad para integrarse en la dinámica del equipo.

🟡🔵 SÖRLOTH HAYALİ, LUKAKU PLANI!



Atletico Madrid’in 35 milyon Euro bonservis istediği Sörloth için Fenerbahçe bu rakamı yüksek bulsa da, pazarlıklarla 30 milyon Euro seviyesinde anlaşma sağlanabileceği belirtiliyor. Oyuncunun ise yıllık 10 milyon Euro maaşa sıcak baktığı… pic.twitter.com/2LSo2SoR8r — Sabah Spor (@sabahspor) December 18, 2025

Un verano decisivo para el proyecto rojiblanco

El Atlético de Madrid se enfrenta a un momento clave. La posible salida de Sørloth y la llegada de un nuevo delantero no solo afectarán a la plantilla, sino también al rumbo del proyecto deportivo. En un equipo que aspira a competir al máximo nivel en LaLiga y en Europa, cada decisión cuenta.

Diego Simeone busca perfiles que aporten carácter, compromiso y eficacia. En ese sentido, Lukaku podría ser una pieza interesante, pero también representa una apuesta con matices. El club deberá equilibrar ambición y prudencia.

Mientras tanto, el mercado sigue avanzando. Las negociaciones, los intereses cruzados y las oportunidades inesperadas marcarán el ritmo de las próximas semanas. El Atlético ya ha empezado a moverse, y lo ha hecho en silencio.