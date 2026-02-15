El Atlético no esperaba esto: Lookman revela cuál es el mejor equipo

Ademola Lookman, nuevo fichaje estrella del Atlético de Madrid, da que hablar con una frase sobre el Real Madrid que ha encendido los debates en LaLiga y el Metropolitano.

Lookman, la gran apuesta del Atlético de Madrid

El Atlético Madrid firmó en el pasado mercado de fichajes a Ademola Lookman como uno de sus refuerzos más importantes para la temporada 2026. Tras su salida de Atalanta, donde acumuló buenos números y una gran trayectoria en Serie A, Lookman llegó al Metropolitano con la expectativa de aportar desequilibrio, goles y creatividad en el ataque colchonero.

Desde su presentación, el delantero nigeriano expresó su ilusión por vestir la camiseta rojiblanca y mostrar su mejor versión en LaLiga, la Copa del Rey y las competiciones europeas. Simeone, el entrenador del Atlético, ha hablado públicamente de su potencial para mejorar el rendimiento ofensivo del equipo y su capacidad para adaptarse a los sistemas tácticos exigentes del club.

En su debut ante el Real Betis en Copa del Rey, Lookman se lució con un gol y una asistencia que contribuyeron al contundente 5-0 del Atleti, lo que confirmó las altas expectativas que el club tenía sobre su fichaje. Sin embargo, lejos de limitarse a hablar de su rendimiento deportivo, Lookman ha generado revuelo con una declaración que pocas aficiones colchoneras esperaban.

Una frase que no gustará al Atlético… pero es honesta

Durante una conversación con aficionados y medios tras su llegada, Lookman afirmó sin medias tintas que “El Real Madrid es probablemente el equipo más grande del mundo"

Es una declaración simple pero con un peso enorme cuando viene de un jugador que ahora defiende los colores del eterno rival. El hecho de que el nigeriano destaque a Real Madrid como el club más grande no ha sentado bien a la afición del Atlético de Madrid, que mantiene una de las rivalidades más intensas del fútbol español.

La frase ha encendido debates en redes sociales, foros y programas deportivos, donde algunos seguidores colchoneros critican la falta de diplomacia de Lookman en sus primeras impresiones como jugador rojiblanco. Para muchos, aunque su comentario pueda ser honesto desde su perspectiva futbolística, en LaLiga y en el entorno del Atlético se esperaría una declaración más neutral o, como mínimo, respetuosa con su nuevo proyecto. LaLiga es una competición marcada por rivalidades históricas, y el derbi entre Atlético y Real Madrid es uno de sus momentos más tensos cada temporada.

🔙🗣️ Ademola Lookman: “Real Madrid are probably the biggest team in the world.” pic.twitter.com/dCYcroXKKS — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 14, 2026

Entre la polémica y la adaptación

Que Lookman considere al Real Madrid como el mejor equipo del mundo no es una sorpresa desde un punto de vista puramente histórico y estadístico. El club blanco es uno de los más laureados del fútbol moderno, con récords en Champions League, títulos nacionales e internacionales, y una presencia global indiscutible.

Pero la ubicación de esas palabras en pleno inicio de su etapa en el Atlético ha encendido una chispa que pocos esperaban. La afición colchonera, exigente y profundamente orgullosa de su identidad, exige no solo compromiso en el campo sino también declaraciones que reflejen el espíritu del club.

Lookman, aún en proceso de adaptación, tendrá la oportunidad de demostrar su valía con actuaciones y goles que ayuden al Atlético a competir en LaLiga y otros torneos. Su rendimiento en los próximos partidos será clave para que tanto la afición como el vestuario acepten mejor sus palabras y se centren en lo que importa: los resultados deportivos.