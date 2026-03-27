El Atlético ya tiene sustituto para Griezmann: es la oveja negra del Barça

El Atlético de Madrid ya trabaja en el relevo de Griezmann en pleno mercado de fichajes. El objetivo está en el FC Barcelona, donde un delantero busca más protagonismo.

El Atlético se mueve pensando en el futuro sin Griezmann

En el Atlético de Madrid empiezan a mirar más allá del presente. Aunque Antoine Griezmann sigue siendo una pieza clave en el equipo de Diego Simeone, en el club son conscientes de que su etapa entra en una fase decisiva. Por eso, la dirección deportiva ya trabaja en encontrar un perfil que pueda asumir su rol en el futuro.

El nombre que ha cobrado fuerza en las últimas semanas es el de Ferran Torres, actual jugador del FC Barcelona. El atacante valenciano encaja en la idea de renovación ofensiva que busca el conjunto rojiblanco: dinamismo, versatilidad y experiencia en el fútbol europeo.

El interés no es casual. Desde las oficinas del Riyadh Air Metropolitano, con figuras como Mateu Alemany en la planificación, consideran que Ferran puede ser una oportunidad de mercado. Su situación en el Barça, marcada por la competencia y la falta de continuidad como titular indiscutible, lo convierte en una opción atractiva. El Atlético busca un jugador capaz de adaptarse a diferentes posiciones en ataque y aportar gol en LaLiga y en competiciones como la Champions League. Y en ese perfil, Ferran Torres aparece como una pieza ideal.

De ‘oveja negra’ en el Barça a oportunidad de oro

La situación de Ferran Torres en el FC Barcelona ha sido, cuanto menos, irregular. A pesar de haber firmado buenos números en varias fases de la temporada, el delantero no ha conseguido consolidarse como titular fijo bajo las órdenes de Hansi Flick.

La competencia en el ataque azulgrana es muy alta. Nombres como Lamine Yamal, Raphinha o incluso la presencia de un referente como Robert Lewandowski han reducido sus oportunidades. Esto ha llevado a que, en algunos momentos, Ferran haya sido señalado como uno de los jugadores con menos protagonismo dentro del equipo.

Sin embargo, sus cifras no pasan desapercibidas. Con goles importantes y actuaciones decisivas cuando ha tenido minutos, el valenciano ha demostrado que tiene calidad para rendir al máximo nivel.

En el Atlético ven precisamente eso: un jugador con talento, experiencia internacional y hambre de protagonismo. Un perfil que podría explotar en un sistema como el de Simeone, donde la intensidad y el compromiso son claves. Además, su capacidad para jugar tanto como delantero centro como en banda le da un valor añadido que pocos jugadores ofrecen en el actual mercado de fichajes.

🚨💣 ÚLTIMA HORA: Ferran Torres es uno de los futbolistas que más gusta a Mateu Alemany.



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Un verano clave para definir su futuro

El futuro de Ferran Torres dependerá en gran parte de los movimientos que realice el FC Barcelona en el próximo mercado. El club azulgrana necesita ajustar su plantilla y no descarta escuchar ofertas por varios jugadores, especialmente si son interesantes a nivel económico.

En este contexto, el Atlético de Madrid aparece como un destino muy serio. El club rojiblanco puede ofrecerle algo que ahora mismo le falta en el Barça: protagonismo, continuidad y un rol importante dentro del equipo.

Para Ferran, la decisión no será sencilla. Por un lado, tiene contrato y vínculo con el Barça. Por otro, la posibilidad de convertirse en una pieza clave en el Atlético puede ser muy atractiva. En el Metropolitano lo tienen claro: buscan un jugador que marque una nueva etapa ofensiva. Y Ferran Torres cumple con ese perfil. El mercado de verano será decisivo. Pero todo apunta a que el Atlético ya ha elegido a su candidato para el futuro.