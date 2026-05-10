El banquillo del RCD Espanyol empieza a temblar y Manolo González está en el centro de todo

El RCD Espanyol atraviesa uno de los momentos más delicados de toda la temporada. Lo que hace apenas unos meses parecía un proyecto sólido y competitivo se ha convertido ahora en un equipo lleno de dudas, nervios y muchísimo miedo alrededor del descenso.

El Espanyol pasa de soñar con Europa a mirar el descenso

La caída del Espanyol en esta segunda vuelta está siendo tan preocupante como inesperada. El conjunto perico firmó una primera parte de temporada espectacular, llegando incluso a colocarse entre los equipos que peleaban por posiciones europeas en LaLiga.

Sin embargo, todo cambió radicalmente con el inicio de 2026. El equipo no ha sido capaz de ganar ni un solo partido en lo que va de año y acumula una racha histórica de 18 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Una dinámica muy peligrosa que ha llevado al club a pasar de mirar hacia arriba a vivir pendiente de los puestos de descenso.

La situación genera muchísima tensión en Cornellà. El Espanyol suma actualmente 39 puntos y apenas mantiene una distancia mínima respecto a la zona roja de la clasificación cuando solo quedan tres jornadas para terminar el campeonato.

El problema no es únicamente la falta de victorias. El equipo transmite inseguridad, falta de confianza y muchísimo desgaste emocional. La sensación dentro del entorno perico es que la plantilla ha perdido completamente la energía y la personalidad competitiva que mostró durante la primera vuelta. En un club tan exigente y emocional como el Espanyol, las dudas empiezan inevitablemente a centrarse también en la figura del entrenador.

La directiva empieza a cuestionarse el futuro de Manolo González

Según distintas informaciones cercanas al club, dentro de la directiva ya han aparecido las primeras dudas importantes sobre el futuro de Manolo González. Hasta hace muy poco la confianza en el técnico era prácticamente total, especialmente después de conseguir el ascenso y mantener posteriormente al equipo en Primera División.

Pero la situación actual ha cambiado el ambiente dentro de las oficinas del club. Algunos directivos consideran que el equipo necesita un cambio de energía y creen que el proyecto podría haber llegado a un punto de desgaste importante.

La mala dinámica ha provocado que incluso se haya puesto sobre la mesa la posibilidad de estudiar un relevo en el banquillo de cara a la próxima temporada. No se trata de una decisión tomada, pero sí de un debate que hace apenas unos meses parecía completamente imposible. Aun así, dentro del Espanyol también existe un sector importante que sigue defendiendo el trabajo del entrenador. Consideran que el equipo todavía depende de sí mismo para salvarse y recuerdan que Manolo González ya demostró anteriormente capacidad para sacar adelante situaciones complicadas.

Por ahora, la prioridad absoluta sigue siendo asegurar la permanencia. El club no quiere generar más inestabilidad en el tramo final del campeonato, aunque el futuro del banquillo parece mucho menos claro de lo que parecía hace semanas.

💬 Manolo González, tras una derrota que deja al #RCDE a dos puntos del descenso: "Miedo no, pero preocupa"



🗣️ "Creo que somos capaces de sacar esto adelante"

🗣️ "El partido no es para perder ni mucho menos" pic.twitter.com/NKUJ6Nf9LK — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 9, 2026

El Espanyol se juega el futuro en tres jornadas decisivas

Dentro del RCD Espanyol todavía existe cierta confianza en reaccionar a tiempo. El propietario, Alan Pace, mantiene públicamente su apoyo al cuerpo técnico y cree que el equipo tiene calidad suficiente para salvar la categoría.

El calendario, sin embargo, no será sencillo. El Espanyol todavía debe enfrentarse a rivales muy exigentes como el Athletic Club, CA Osasuna y Real Sociedad en un momento donde la presión empieza a ser enorme y el margen de error prácticamente ha desaparecido.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro de Manolo González sigue creciendo alrededor del club. El Espanyol afronta ahora tres auténticas finales y el banquillo perico empieza a temblar como nunca en toda la temporada.