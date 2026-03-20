El Betis prepara el bombazo del verano con un ex del Barça que está en modo estrella

El Real Betis se mueve en el mercado de fichajes con la mirada puesta en LaLiga. Marc Guiu, ex del FC Barcelona y actual jugador del Chelsea, aparece como una opción real.

El Betis se mueve: objetivo reforzar el ataque

El Real Betis ya trabaja en la planificación de la próxima temporada con un objetivo claro: dar un salto competitivo en LaLiga y consolidarse como un equipo capaz de pelear por puestos europeos. Para ello, la dirección deportiva verdiblanca ha comenzado a explorar el mercado de fichajes en busca de perfiles jóvenes, con talento y margen de crecimiento.

En este contexto, el nombre de Marc Guiu ha irrumpido con fuerza. El delantero, formado en La Masía del FC Barcelona, es un perfil que encaja perfectamente en la filosofía del Betis: juventud, proyección y hambre de minutos. Actualmente en el Chelsea, el atacante español no ha logrado consolidarse en la Premier League, lo que abre la puerta a una posible salida este verano.

El Betis considera que reforzar su delantera es una prioridad. La falta de regularidad ofensiva en algunos tramos de la temporada ha llevado al club a buscar alternativas que aporten frescura y competitividad. Y es ahí donde Guiu aparece como una oportunidad de mercado interesante.

🚨🔵 | Real Betis have reportedly entered the race to sign Marc Guiu from Chelsea ahead of the summer transfer window.



The 20-year-old striker is said to be frustrated with limited opportunities at Stamford Bridge and could push for a move in search of more playing time.



Clubs… pic.twitter.com/M8suWyc2EJ — AUSTIN HONEY (@AUSTINHONEY88) March 10, 2026

Marc Guiu, talento en pausa que busca relanzarse

La trayectoria reciente de Marc Guiu refleja una realidad habitual en el fútbol moderno: el salto prematuro a una gran liga no siempre garantiza continuidad. El delantero dejó el FC Barcelona en 2024 con la ilusión de triunfar en el Chelsea, un club que apostó por su talento como una de las grandes promesas del fútbol español. Sin embargo, su etapa en Stamford Bridge no ha sido la esperada. La fuerte competencia en el ataque del conjunto inglés y la falta de minutos han frenado su progresión. A sus 20 años, el delantero necesita jugar con regularidad, sentirse importante y recuperar la confianza que mostró en sus inicios.

Esta situación ha llevado al jugador a replantearse su futuro. Su prioridad es clara: encontrar un proyecto donde pueda crecer y tener protagonismo. En este sentido, un regreso a LaLiga se presenta como la opción más lógica.

El Betis no es el único interesado. Otros clubes como la Real Sociedad, el Valencia o el Villarreal también han seguido de cerca su situación. Sin embargo, el proyecto verdiblanco parece especialmente atractivo por su estilo de juego y la confianza que podría recibir desde el primer momento.

Un encaje que ilusiona en el Villamarín

El posible fichaje de Marc Guiu por el Real Betis genera ilusión dentro del entorno bético. El club busca un delantero con ambición, capaz de crecer dentro del equipo y aportar soluciones en el frente ofensivo. Guiu cumple con ese perfil y además llega con la motivación de demostrar su verdadero nivel tras una etapa complicada en Inglaterra.

Desde el punto de vista deportivo, su llegada encajaría en la idea de juego del Betis. Un equipo que apuesta por el balón, la movilidad en ataque y la confianza en jugadores jóvenes. Además, el Benito Villamarín podría convertirse en el escenario ideal para que el delantero recupere sensaciones y dé un paso adelante en su carrera.

Por ahora, las negociaciones no están cerradas, pero el interés es real y creciente. El mercado de fichajes de verano será clave para definir el futuro del jugador. Mientras tanto, el Betis ya se posiciona como uno de los principales candidatos para hacerse con sus servicios. Todo apunta a que Marc Guiu será uno de los nombres propios del próximo mercado. Y en el Betis confían en que este “bombazo” pueda convertirse en una de las operaciones más ilusionantes del verano.