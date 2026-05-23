El fichaje que puede revolucionar el mercado ya tiene protagonista: Nico Williams

El futuro de Nico Williams vuelve a ser uno de los grandes temas del mercado europeo. El extremo del Athletic Club lleva tiempo despertando el interés de varios gigantes del continente y todo apunta a que este verano será definitivo para su salida. Aunque todavía no existe ningún anuncio oficial, dentro del fútbol español cada vez hay menos dudas sobre su situación. La sensación es bastante clara: Nico está preparado para empezar una nueva etapa lejos de San Mamés.

Nico Williams siente que ha llegado el momento de salir

La temporada no ha terminado de salir como esperaba ni para el jugador ni para el Athletic y eso ha influido muchísimo en su situación. Dentro del entorno de Nico existe cierta decepción por cómo ha evolucionado el proyecto deportivo durante los últimos meses. Especialmente porque el futbolista esperaba pelear regularmente por competiciones europeas y el equipo no ha conseguido mantener esa estabilidad competitiva. Además, la salida de Ernesto Valverde también ha sido un golpe importante para él.

El técnico siempre fue una de las personas que más confianza le dio dentro del club y su marcha ha cambiado bastante el escenario. Tampoco termina de convencerle el nuevo rumbo deportivo que está tomando el Athletic. Por eso ahora mismo la posibilidad de salir ya no parece tan lejana como hace un año. De hecho, muchas personas cercanas al futbolista consideran que rechazar algunas ofertas importantes el pasado verano, como la del FC Barcelona, quizá no fue la mejor decisión.

El Athletic ya asume que puede perderle

Dentro del club vasco saben perfectamente que este verano será muy complicado retener a Nico Williams. No solo por el interés de otros equipos, sino también por la situación económica que rodea al jugador. Su renovación elevó muchísimo el salario y ahora mismo mantener esas cifras empieza a ser complicado para el Athletic. Especialmente si el proyecto deportivo no termina de crecer como esperaba el futbolista.

Además, aunque su cláusula de rescisión es bastante alta, la sensación en el mercado es que podría existir margen para negociar una salida por una cantidad inferior y ahí empiezan a aparecer los grandes clubes europeos. Pese a sus problemas físicos durante algunos momentos de la temporada, Nico sigue siendo uno de los extremos más desequilibrantes del fútbol europeo. Su velocidad, capacidad para romper líneas y facilidad para jugar en espacios abiertos siguen llamando muchísimo la atención. En un mercado donde faltan extremos diferenciales, eso tiene muchísimo valor.

🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Liverpool have identified Athletic Club forward Nico Williams as their top target this summer.



The Reds are preparing a fee in the region of €80M for the Spaniard.



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El Liverpool aparece como el gran favorito

Entre todos los equipos interesados hay uno que parece haberse colocado claramente en cabeza: el Liverpool FC. El club inglés lleva tiempo siguiendo al internacional español y considera que encajaría perfectamente en el proyecto de los próximos años. Especialmente pensando en la necesidad de renovar parte del ataque.

Además, en Inglaterra creen que Nico podría explotar todavía más en un fútbol mucho más abierto y dinámico como el de la Premier League. Las cifras que empiezan a manejarse rondan los 80 millones de euros, una cantidad muy importante pero asumible para un club del nivel económico del Liverpool. Por ahora no existe un acuerdo cerrado, pero sí una sensación bastante evidente: el movimiento está mucho más avanzado de lo que parecía hace algunos meses. Mientras tanto, Nico se recupera de su lesión y se perderá el sueño de poder disputar el Mundial.