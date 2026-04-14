El futuro de Nico Williams da un giro y apunta lejos del Athletic Club

Nico Williams se convierte en protagonista del mercado de fichajes. Su situación en el Athletic Club cambia y su futuro podría estar en la Premier League.

Un cambio de rumbo en el momento clave

El mercado de fichajes empieza a calentarse y uno de los nombres que más ruido genera es el de Nico Williams. El extremo del Athletic Club, una de las grandes joyas del fútbol español, parece haber tomado una decisión importante sobre su futuro: quiere dar el salto.

Tras varias temporadas consolidándose en San Mamés, el internacional español siente que ha llegado el momento de cambiar de escenario. Su crecimiento ha sido evidente, convirtiéndose en uno de los jugadores más desequilibrantes de LaLiga gracias a su velocidad, desborde y capacidad para romper defensas en el uno contra uno.

Sin embargo, el contexto deportivo también influye. Nico busca competir en la élite europea de forma constante, y la posibilidad de disputar la Champions League de manera regular es un factor clave en su decisión. En este sentido, su futuro parece alejarse del Athletic Club, al menos a corto plazo.

La Premier League aparece en escena

El destino que más fuerza ha cobrado en las últimas semanas es el Manchester United. El conjunto inglés está en pleno proceso de reconstrucción y busca reforzar su ataque con jugadores jóvenes, explosivos y con proyección internacional.

En este escenario, Nico Williams encaja perfectamente. Su perfil es ideal para la Premier League, una competición que exige intensidad, velocidad y capacidad de adaptación. Además, el club inglés lo ve como un posible sustituto de Marcus Rashford, cuyo futuro está en el aire.

La operación no será sencilla. El Athletic Club no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus estrellas, pero la existencia de una cláusula de rescisión cercana a los 90 millones de euros cambia completamente el escenario. Si el Manchester United decide apostar fuerte, la salida podría convertirse en una realidad. Desde el entorno del jugador, la opción de jugar en Old Trafford resulta muy atractiva. No solo por el nivel competitivo, sino también por la visibilidad internacional que ofrece la Premier League.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Manchester United are TARGETING Nico Williams for a summer move.



United are reportedly preparing a £69m offer to begin talks with Athletic, despite his release clause of £86m. [@TEAMtalk] mufc pic.twitter.com/WwIddr8qh0 — Stretford End (@StretfordEndx) March 14, 2026

El Athletic, ante una decisión trascendental

En Bilbao, la situación se vive con cierta preocupación. Nico Williams es una pieza clave tanto en lo deportivo como en lo emocional para la afición. Su salida supondría un golpe importante para el proyecto, aunque también abriría la puerta a una operación económica de gran envergadura.

El club se encuentra en una encrucijada. Por un lado, quiere retener a su talento y seguir construyendo un equipo competitivo en LaLiga. Por otro, sabe que si el jugador decide marcharse y llega una oferta que cumple las condiciones, será difícil frenar la operación.

Mientras tanto, el verano se acerca y todo apunta a que el futuro de Nico Williams será uno de los grandes culebrones del mercado. Su decisión marcará no solo su carrera, sino también el rumbo del Athletic Club.