El Girona pide a la afición que siga creyendo en el equipo: todo está listo para volver a soñar

En Girona ya no se habla de otra cosa. El partido de este fin de semana se vive como una auténtica final y la ciudad entera parece haberse preparado para una noche que puede marcar el futuro inmediato del club. Después de una temporada llena de altibajos y momentos muy complicados, el equipo se juega la permanencia delante de su gente y en un Montilivi que promete estar completamente lleno. Dentro del vestuario tienen claro que ahora mismo solo hay un objetivo: ganar y seguir en Primera División.

Montilivi se prepara para una noche histórica

La afición del Girona ha respondido como en las grandes ocasiones. Las entradas para el partido se agotaron prácticamente en pocas horas y el ambiente que se espera en Montilivi será espectacular. Porque más allá de la clasificación, en Girona existe la sensación de que el equipo necesita sentir el apoyo de toda la ciudad en uno de los momentos más delicados de los últimos años. Además, lo bueno para el conjunto de Míchel es que depende de sí mismo. No tendrá que mirar otros resultados ni hacer cálculos extraños. Si gana, seguirá en Primera. Eso hace que todo se viva todavía con más intensidad.

Después de la derrota contra el Atlético de Madrid, el golpe anímico fue duro. Pero incluso en ese momento complicado, la afición volvió a demostrar que no piensa abandonar al equipo. Muchos seguidores esperaron de madrugada la llegada de los jugadores para transmitirles apoyo y confianza antes de esta última batalla, y ese tipo de detalles dicen muchísimo de una afición.

Los jugadores también lanzan mensajes de unión

Dentro del vestuario saben perfectamente lo que hay en juego. Por eso varios futbolistas han querido hablar públicamente para pedir el apoyo de la gente y transmitir que el equipo lo dejará absolutamente todo sobre el césped. Uno de los mensajes que más ruido ha generado ha sido el de Fran Beltrán, que aseguró que el equipo “morirá en el campo” durante esta final. También el capitán Cristhian Stuani quiso dirigirse directamente a la afición con un mensaje muy emocional, pidiendo que Montilivi se convierta en una auténtica caldera.

Los jugadores son conscientes de que la temporada no ha salido como esperaban y que el equipo ha sufrido muchísimo más de lo que muchos imaginaban al principio del curso. Pero también sienten que todavía están a tiempo de arreglarlo delante de su gente. Por eso la palabra que más se escucha estos días dentro del club es precisamente esa: creer.

El Girona quiere agarrarse a Primera

La sensación dentro del vestuario es que este partido puede cambiarlo todo. Porque salvarse significaría cerrar una temporada muy complicada con un final feliz y volver a construir el proyecto desde la estabilidad de seguir en Primera División. En cambio, un descenso sería un golpe muy duro tanto deportiva como emocionalmente para un club que había conseguido crecer muchísimo en los últimos años.

No parece simplemente un partido más. Da la sensación de que toda la ciudad se está preparando para vivir una noche de esas que quedan grabadas durante muchísimo tiempo. Montilivi estará lleno, la afición empujará desde horas antes del partido y el equipo sabe que tiene delante una oportunidad enorme para volver a ilusionar a toda la gente. Ahora solo falta que el balón empiece a rodar y esperar el resultado final.