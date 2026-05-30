El movimiento de Pellegrini que puede beneficiar tanto al Betis como al Barça

El mercado de fichajes ya está en marcha y los equipos quieren aprovechar las mejores oportunidades del mercado. En el Betis, Manuel Pellegrini quiere mantener su nivel competitivo. Después de una gran temporada con el objetivo de conseguir una plaza para Champions, el club quiere seguir con esa línea. Para poder competir necesitan fichajes y ya tienen en mente a un joven de la Masia del Barça.

El futuro de Abde empieza a generar muchas dudas

Ez Abde ha sido uno de los jugadores más destacados del conjunto verdiblanco. Su velocidad, su capacidad para desbordar y su talento en el uno contra uno le han convertido en una pieza muy importante para Pellegrini. Por eso no sorprende que varios equipos europeos sigan de cerca su evolución, especialmente desde Inglaterra.

La Premier League lleva tiempo observando al internacional marroquí y algunos clubes consideran que tiene las condiciones perfectas para triunfar en el fútbol inglés. Sin embargo, el Betis tiene muy clara su postura. No piensa facilitar su salida y cualquier equipo que quiera llevárselo tendrá que realizar una inversión muy importante.

Pellegrini ya piensa en posibles alternativas

Aunque en el Betis desean mantener a Abde, también son conscientes de que en el fútbol nunca se pueden descartar grandes ofertas. Por eso la dirección deportiva trabaja con diferentes planes y uno de los nombres que más interés despierta es el de Jan Virgili.

El joven extremo está considerado como una de las grandes promesas surgidas de La Masia en los últimos años. Su crecimiento ha llamado la atención de muchos clubes y Pellegrini ve en él un perfil muy interesante para el futuro.

Le gusta su velocidad, su descaro y su capacidad para generar peligro cerca del área rival. Además, encaja perfectamente en la filosofía que el técnico chileno suele buscar en los jugadores jóvenes.

Una operación que también interesa al Barça

Aquí es donde entra en juego el conjunto azulgrana. Porque el Barça sigue muy atento a cualquier movimiento relacionado con Jan Virgili, ya que el club conserva un porcentaje importante de sus derechos económicos.

🚨 𝗔𝗚𝗢𝗥𝗔: A cláusula de Jan Virgili caiu de €30M para €12M após o rebaixamento do Mallorca.



📌 O Barça acompanha a situação de perto.



O clube mantém:

• 40% de futura venda

• direito de preferência pelo atacante



💰 Na prática, o retorno de Virgili poderia custar cerca… pic.twitter.com/PNmicpu3DM — Radio Culer (@RadioCuler) May 26, 2026

Eso significa que una futura operación también tendría consecuencias positivas para las arcas blaugranas, pero no sería el único beneficio. La posible venta de Abde también podría dejar una cantidad interesante para el Barça debido a los acuerdos existentes entre ambas entidades. Por eso en los despachos del Camp Nou observan con atención cómo evoluciona toda esta situación. Lo curioso es que se trata de una operación donde prácticamente todas las partes podrían salir ganando. El Betis tendría recursos económicos para seguir creciendo.

Encontraría un posible relevo de gran proyección y mantendría la competitividad de la plantilla. Por su parte, el Barça podría obtener ingresos adicionales en un momento donde cada movimiento económico resulta importante.

Todavía queda mucho mercado por delante y nada está decidido. Ahora solo queda esperar para comprobar si las piezas terminan encajando. Pero lo que parece evidente es que Pellegrini ya tiene muy claro el perfil que le gustaría incorporar.