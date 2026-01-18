El plan del Atlético para superar al Real Madrid pasa por dos fichajes clave

El Atlético de Madrid, el mercado de fichajes y LaLiga vuelven a cruzarse en un verano que promete movimientos de alto impacto. Con el objetivo de recortar distancias y competir de tú a tú con el Real Madrid, el club rojiblanco ya trabaja en dos incorporaciones estratégicas para reforzar su centro del campo.

El Atlético se mueve para dar un salto competitivo

En el Atlético de Madrid son conscientes de que el margen de mejora pasa por elevar la calidad y la profundidad de la plantilla. La pasada temporada dejó sensaciones encontradas y la necesidad de dar un paso adelante es evidente si el equipo quiere aspirar a lo máximo en LaLiga y en Europa.

La dirección deportiva ha identificado el centro del campo como una zona prioritaria. El Atlético busca equilibrio, talento y competitividad, tres factores que considera imprescindibles para plantar cara al Real Madrid, su gran rival en la lucha por los títulos.

Con ese objetivo, el club ya ha señalado dos nombres propios que encajan con el perfil que se busca: juventud, calidad técnica y margen de crecimiento. Dos futbolistas que, además, podrían llegar en condiciones favorables de mercado.

Marc Casadó, la oportunidad que mira al Barça

Uno de los nombres que más fuerza ha ganado es el de Marc Casadó, actual jugador del FC Barcelona. El centrocampista azulgrana es muy valorado por su inteligencia táctica, su capacidad de trabajo y su lectura del juego, pero su continuidad en el Barça no está garantizada.

La competencia en la medular culé y la necesidad del Barça de ajustar cuentas podrían abrir la puerta a una salida. En el Atlético ven en Casadó una oportunidad de mercado ideal: un futbolista formado en un entorno exigente, con experiencia en la élite y preparado para asumir un rol importante desde el primer día. Su llegada aportaría orden, intensidad y una base sólida para el juego del equipo, algo que el Atlético considera clave para competir con los grandes.

👀🚨 EL ATLÉTICO DE MADRID QUIERE MOVERSE EN ESTE MERCADO DE INVIERNO



➡️ Casadó es una de las opciones del Atleti para cubrir la baja de Conor Gallagher



🇰🇷 Mateu Alemany ya ha iniciado contactos para cerrar el fichaje de Kang-In Lee



ℹ️ Diario MARCA pic.twitter.com/cgoNcz92gX — Post United (@postunited) January 17, 2026

Kang-In Lee, talento internacional para marcar diferencias

El otro gran objetivo es Kang-In Lee, futbolista del Paris Saint-Germain. El internacional surcoreano es un perfil distinto, más creativo y desequilibrante, capaz de aportar calidad entre líneas y soluciones en ataque.

En el PSG, su rol no termina de ser protagonista, una situación que el Atlético quiere aprovechar. Kang-In Lee encaja en la idea de sumar talento diferencial al proyecto, un jugador capaz de marcar diferencias en partidos cerrados y de ofrecer variantes ofensivas. Detrás de este doble movimiento aparece una figura clave: Mateu Alemany. El directivo ya trabaja para acelerar ambas operaciones, consciente de que adelantarse al mercado puede marcar la diferencia.

El plan es claro: reforzar el centro del campo con dos perfiles complementarios y elevar el nivel competitivo del equipo. Con Casadó y Kang-In Lee, el Atlético busca dar un salto de calidad que le permita mirar de frente al Real Madrid en la lucha por LaLiga. El Atlético de Madrid, los fichajes, Marc Casadó, Kang-In Lee, Mateu Alemany, el Barça, el PSG y la ambición por superar al Real Madrid definen una hoja de ruta que ya está en marcha. Ahora, el mercado dictará sentencia.