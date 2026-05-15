El Real Betis ya piensa en la Champions: Pellegrini tiene un favorito para reforzar la delantera

En el Real Betis todavía siguen celebrando una temporada histórica. El conjunto verdiblanco ha conseguido regresar a la Champions League más de veinte años después y la ilusión se ha disparado completamente entre la afición. Volver a competir en la máxima competición europea supone un sueño hecho realidad para el club. Pero dentro de Heliópolis también saben que ahora llega la parte más complicada: construir una plantilla capaz de competir al máximo nivel en Europa y en LaLiga.

Fabio Silva vuelve a aparecer en el radar del Betis

Uno de los nombres que gusta mucho en el conjunto andaluz es el de Fábio Silva. El delantero portugués vuelve a situarse entre las prioridades ofensivas del Betis para el próximo mercado de fichajes.

No es la primera vez que el club verdiblanco sigue de cerca al atacante. Ya en anteriores mercados hubo interés por parte de la dirección deportiva, aunque la operación nunca terminó de concretarse. Ahora el escenario es muy diferente. La clasificación para la Champions League permite al Betis afrontar operaciones más ambiciosas y dentro del club consideran que Fabio Silva encajaría perfectamente en el estilo que quiere Manuel Pellegrini.

El delantero portugués gusta especialmente por su movilidad, su capacidad para asociarse y su inteligencia dentro del área. Además, su experiencia previa en el fútbol español es un factor que en el Betis valoran muchísimo.

Su situación en Alemania abre una oportunidad

Actualmente, Fabio Silva no atraviesa un momento sencillo en el Borussia Dortmund. El delantero no ha tenido el protagonismo esperado y la fuerte competencia ofensiva dentro del equipo alemán le ha dejado muchos partidos en un segundo plano.

🟢⚪️ | El Real Betis muy interesado en hacerse con Fabio Silva. 🇵🇹🔎



👀 El futbolista portugués quiere salir del Borussia Dortmund este mercado veraniego



📌 Fabio tiene contrato con el conjunto alemán hasta junio de 2030 y un valor de mercado de 28M€



(Fuente: @Estadio_ED) pic.twitter.com/35hlgtEbob — Laliga News (@laligaa_neews) May 14, 2026

La continuidad de futbolistas importantes en ataque ha reducido muchísimo sus minutos y eso ha provocado que tanto el jugador como su entorno empiecen a valorar seriamente una salida durante el verano.

En el Betis creen que ahí puede aparecer una oportunidad de mercado muy interesante. El club verdiblanco sabe que Fabio Silva mantiene buen cartel en Europa, pero también entiende que su situación actual podría facilitar una negociación. Además, el portugués dejó buenas sensaciones durante su etapa en LaLiga y eso genera bastante confianza dentro del Benito Villamarín. Pellegrini busca un delantero preparado para competir desde el primer día y que no necesite un largo proceso de adaptación.

Pellegrini quiere dar un salto competitivo

La llegada de la Champions cambia completamente la planificación deportiva del Betis. Ahora el club necesita una plantilla mucho más profunda para soportar el ritmo de tres competiciones exigentes durante toda la temporada. Por eso, la dirección deportiva quiere minimizar riesgos en los fichajes importantes. Y Fabio Silva aparece como un perfil bastante equilibrado entre juventud, experiencia y margen de crecimiento.

Dentro del club también manejan otras alternativas ofensivas, pero el delantero portugués tiene varias ventajas importantes respecto a otros candidatos. Conoce LaLiga, ya ha competido en escenarios importantes y además su estilo parece adaptarse bastante bien a lo que busca Pellegrini.

La fórmula de la operación todavía no está definida. En Heliópolis no descartan una cesión con opción de compra, aunque también existe la posibilidad de intentar un traspaso definitivo si las condiciones económicas lo permiten.

Por ahora, el interés es completamente real y las próximas semanas serán importantes para conocer si la operación puede avanzar definitivamente. Lo que está claro es que el Betis ya no piensa solo en participar en la Champions. Ahora quiere competir de verdad.