El Villarreal encuentra al relevo de Marcelino: es un entrenador TOP

El Villarreal ya tiene decidido quién liderará el nuevo proyecto deportivo tras la salida de Marcelino. El conjunto castellonense apuesta por un técnico joven, con personalidad y una trayectoria que ha sorprendido a toda LaLiga.

El Villarreal inicia una nueva etapa

La salida de Marcelino García Toral marca el final de una etapa muy importante para el Villarreal. El técnico asturiano vuelve a marcharse dejando al equipo en puestos de Champions League, algo que ningún entrenador había conseguido durante dos temporadas consecutivas en la historia del club.

Pese a los buenos resultados deportivos, las diferencias entre Marcelino y la directiva fueron creciendo durante los últimos meses. El entrenador quería un proyecto con mayor inversión y un respaldo a largo plazo, mientras que la familia Roig apuesta por un modelo más sostenible económicamente y con mayor protagonismo para la cantera.

Las conversaciones para renovar comenzaron a enfriarse después del parón navideño. Marcelino pidió un contrato de dos temporadas porque considera fundamental que un entrenador tenga estabilidad para ejercer liderazgo dentro del vestuario. Sin embargo, el club solo contemplaba una ampliación corta y eso terminó alejando definitivamente las posiciones. Ahora, el Villarreal quiere abrir un nuevo ciclo manteniendo la competitividad en LaLiga y en Europa. La intención del club pasa por rejuvenecer el proyecto sin perder identidad futbolística ni ambición deportiva.

🇪🇸🔚 At the end of the season, Marcelino will officially LEAVE Villarreal... 👋



He guided them to two CONSECUTIVE qualifications for the UEFA Champions League. Villarreal are also currently in 3rd place in La Liga.



In the 2024/25 season, Marcelino's Villarreal’s set a new… pic.twitter.com/bNEl7S5Oek — EuroFoot (@eurofootcom) May 5, 2026

Íñigo Pérez, el elegido para el nuevo proyecto

El gran favorito para ocupar el banquillo del Villarreal es Íñigo Pérez. El técnico navarro, actualmente en el Rayo Vallecano, ha convencido completamente a la dirección deportiva amarilla gracias a su personalidad, su capacidad táctica y su crecimiento meteórico como entrenador.

A sus 38 años, Íñigo Pérez se ha convertido en uno de los técnicos jóvenes más valorados del fútbol español. Su trabajo en Vallecas ha sido especialmente llamativo. Ha conseguido darle identidad competitiva al Rayo, pelear por puestos europeos y llevar al equipo a unas históricas semifinales de la Conference League.

Dentro del Villarreal consideran que encaja perfectamente en la idea de futuro del club. Su perfil apuesta por un fútbol dinámico, moderno y adaptable, además de tener una excelente relación con el trabajo de cantera y el desarrollo de jóvenes futbolistas.

La operación está muy avanzada y el técnico firmaría un contrato de dos temporadas con opción a una tercera. El Villarreal, eso sí, quiere respetar los tiempos del Rayo Vallecano y no hará oficial el acuerdo hasta que termine la temporada.

🚨💛 Villarreal wait for Iñigo Pérez to be their next head coach after qualifying for Champions League next season.



He’s the clear favorite and ready to take over, but out of respect for Rayo Vallecano Pérez wants to focus on Conference League final first. pic.twitter.com/3kEjzGzGrK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

Un cambio de rumbo con mucha ambición

La llegada de Íñigo Pérez supondría también un cambio importante en la filosofía deportiva del Villarreal. El club busca un entrenador capaz de competir al máximo nivel sin necesidad de grandes inversiones económicas, potenciando talento joven y manteniendo una identidad reconocible.

El nombre del técnico navarro se impuso finalmente a otras alternativas importantes que aparecían sobre la mesa, como Miguel Ángel Sánchez Muñoz “Míchel”, Imanol o Giráldez. La directiva considera que Íñigo representa mejor el tipo de crecimiento sostenible que desean construir en los próximos años. Además, su carácter tranquilo pero exigente ha generado muy buenas sensaciones dentro del club. En Villarreal creen que puede convertirse en una figura importante a medio plazo si consigue trasladar al equipo la personalidad competitiva que ha mostrado en Vallecas.

Mientras tanto, Marcelino ya empieza a recibir interés de equipos importantes del fútbol europeo. Tanto el Crystal Palace F.C. como la AS Roma siguen muy atentos a su situación de cara al próximo verano.

El Villarreal afronta así uno de los cambios más importantes de los últimos años. Y aunque cerrar la etapa de Marcelino no será sencillo, en La Cerámica creen haber encontrado a un entrenador capaz de abrir un futuro muy prometedor.