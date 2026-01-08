Es un problema para el Atlético de Madrid y Diego Simeone lo quiere fuera ya

El Atlético de Madrid, el mercado de fichajes de invierno y la figura de Thiago Almada concentran la atención en el Metropolitano. La apuesta no ha funcionado y Diego Simeone ya ha tomado una decisión.

Una inversión que no ha dado el resultado esperado

El nombre de Thiago Almada se ha convertido en uno de los focos del mercado invernal en el entorno del Atlético de Madrid. El club rojiblanco empieza a asumir que la operación cerrada el pasado verano no ha cumplido con las expectativas deportivas. El mediapunta argentino llegó procedente del Botafogo a cambio de 21 millones de euros, una inversión significativa que hoy genera más dudas que certezas.

Desde su llegada al Metropolitano, Almada no ha logrado consolidarse. Ha disputado 571 minutos repartidos entre LaLiga, Copa y otras competiciones, siempre con participaciones esporádicas y sin continuidad. Su impacto en el juego ha sido limitado y las estadísticas no acompañan, algo que ha terminado por pesar en la valoración interna del club.

En el Atlético reconocen que el futbolista no ha conseguido adaptarse al ritmo ni a las exigencias del equipo. La falta de protagonismo ha ido minando su confianza y ha alimentado la sensación de que su etapa en Madrid podría ser mucho más corta de lo previsto inicialmente.

Un problema táctico sin solución para Simeone

El principal escollo de Thiago Almada es táctico. Diego Simeone considera que el perfil del argentino no encaja en su modelo de juego. El técnico rojiblanco basa su propuesta en la intensidad, el orden defensivo y el compromiso colectivo, virtudes que prioriza por encima del talento individual.

Simeone ha probado a Almada en distintas posiciones del campo, buscando una solución que nunca terminó de convencerle. El mediapunta necesita libertad, espacios y contacto constante con el balón para rendir a su mejor nivel. En cambio, el sistema del Atlético exige sacrificio defensivo y disciplina táctica, una incompatibilidad que ha marcado su corto recorrido en el club.

⚠️La historia de Thiago Almada en Atlético de Madrid dio un giro abrupto. Así, lo que había comenzado como una apuesta fuerte para potenciar el ataque terminó, en tiempo récord, convertido en una situación incómoda para todas las partes, con el futbolista con el cartel de… pic.twitter.com/iFda5PwFsK — TyC Sports (@TyCSports) January 7, 2026

La consecuencia ha sido clara: falta de confianza del entrenador y un rol cada vez más secundario. En un equipo que pelea por objetivos exigentes en LaLiga, Simeone no puede permitirse piezas que no encajen al cien por cien en su idea. Y Almada, por perfil y circunstancias, se ha convertido en un problema más que en una solución.

El Atlético ya busca una salida en enero

Ante este escenario, el Atlético de Madrid ha activado el plan salida. El club trabaja para encontrar una solución durante este mercado de enero, con el objetivo de liberar masa salarial y espacio en la plantilla. La prioridad es recuperar parte de la inversión, aunque en los despachos asumen que será complicado ingresar los 21 millones pagados.

La falta de continuidad y de números relevantes complica una venta directa. Por ello, gana fuerza una cesión con opción u obligación de compra de cara al próximo verano. La idea es que el jugador recupere protagonismo en otro contexto y pueda revalorizarse.

Desde el club consideran que separar caminos cuanto antes es lo mejor para todas las partes. Prolongar la situación solo aumentaría la depreciación del futbolista y el desgaste interno. A día de hoy, todo apunta a que Thiago Almada no seguirá bajo las órdenes de Simeone más allá de esta temporada. Las próximas semanas serán decisivas, pero el mensaje en el Metropolitano es claro: la decisión está tomada y el futuro de Almada pasa lejos del Atlético de Madrid.