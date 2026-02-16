Giro inesperado con Nico Williams: oferta millonaria que deja fuera a Barça y Athletic

El futuro de Nico Williams da un vuelco en pleno mercado de fichajes. Cuando todo apuntaba a una puja entre FC Barcelona y Athletic Club, una oferta millonaria desde la Premier League irrumpe con fuerza y cambia el escenario.

La Premier irrumpe con fuerza por Nico Williams

En Bilbao sabían que el verano no sería tranquilo. Pero pocos imaginaban un giro tan contundente. Según ha podido saber este medio, el Arsenal está dispuesto a entrar de lleno en la carrera por Nico Williams, planteando una operación que podría alcanzar cifras cercanas a su cláusula de rescisión.

El extremo del Athletic Club, de 23 años, renovó en su día con un contrato de larga duración que blindaba su salida en torno a los 100 millones de euros. Una cantidad elevada en LaLiga, pero asumible para varios gigantes de la Premier League. Y el Arsenal, bajo la dirección de Mikel Arteta, considera que el internacional español es la pieza ideal para potenciar su ataque.

El interés no es casual. Nico Williams encaja a la perfección en el modelo de juego de Arteta: velocidad, desborde en el uno contra uno, capacidad para presionar alto y verticalidad en transición. Aunque Leandro Trossard y Gabriel Martinelli han cumplido esta temporada, el técnico ‘gunner’ busca un perfil que marque diferencias en noches grandes de Champions League y en la exigente lucha por la Premier League.

Mientras tanto, en el entorno del FC Barcelona el seguimiento al jugador ha sido constante. La dirección deportiva azulgrana valora su juventud, su margen de crecimiento y su impacto mediático. Sin embargo, las limitaciones financieras y el fair play condicionan cualquier movimiento de gran envergadura.

Una decisión que puede cambiar su carrera

La situación deportiva del Athletic tampoco es ajena al contexto. El conjunto bilbaíno atraviesa una temporada irregular en LaLiga, lejos de las posiciones que dan acceso directo a competiciones europeas. Nico Williams, que ya ha demostrado su nivel con la selección española, siente que ha llegado el momento de probarse en un escalón superior.

🇪🇸🚨 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: Arsenal are showing strong interest in Nico Williams from Athletic Bilbao.



The Spanish winger has a €100M release clause, making any move a big one. 👀 pic.twitter.com/1EEchsHT3l — MatchDay Central (@MatchDCentral) February 16, 2026

El mensaje desde su entorno es claro: quiere competir por títulos. Quiere sentirse protagonista en proyectos que aspiren a la Champions League de forma estable. Y ahí es donde la oferta inglesa cobra un peso específico. No se trata solo de dinero. Se trata de ambición deportiva.

Además del Arsenal y el Barcelona, otros clubes como el Chelsea, el Liverpool, el Manchester United, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain han sido informados de su situación contractual. El nombre de Nico Williams circula con fuerza en los despachos europeos. El mercado de fichajes apenas ha comenzado a calentarse y ya tiene uno de sus grandes protagonistas.

En Bilbao no bajan los brazos. El Athletic confía en el vínculo emocional del jugador con el club y en el proyecto a medio plazo. Pero la cláusula es clara. Si alguien la ejecuta, poco margen quedará para negociar.