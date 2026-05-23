Golpe durísimo para el Mallorca y Girona: se confirma el descenso a Segunda División

La última jornada de LaLiga dejó muchísima tensión, nervios y varios estadios pendientes de lo que pasaba en otros campos. Aunque todavía quedaban muchas cosas en juego, la pelea por la permanencia terminó resolviéndose sin grandes giros inesperados. El drama acabó golpeando de lleno al Mallorca y al Girona, dos equipos que no consiguieron evitar el descenso y que la próxima temporada jugarán en Segunda División. Una noticia muy dura para dos aficiones que llevaban semanas viviendo con el corazón en un puño.

El Girona no pudo completar el milagro en Montilivi

El partido de Montilivi era una auténtica final. El Girona FC llegaba obligado a ganar para mantener vivas sus opciones de permanencia y el ambiente en el estadio era el de las grandes noches. La afición respondió desde mucho antes del inicio del encuentro y durante varios momentos pareció que todavía era posible salvarse, pero el partido empezó de la peor manera posible.

El Elche CF golpeó primero con un gol de Álvaro Rodríguez que dejó muy tocado al equipo catalán. Después llegó el empate de Arnau Martínez al inicio de la segunda parte y Montilivi volvió a creer. Sin embargo, el Girona nunca consiguió encontrar ese segundo gol que necesitaba desesperadamente. Los minutos fueron pasando, los nervios crecieron y el empate terminó convirtiéndose en una sentencia muy dolorosa, porque el equipo dependía de sí mismo y sabía perfectamente que solo la victoria le mantenía en Primera.

El Mallorca ganó, pero no fue suficiente

La situación del RCD Mallorca fue todavía más cruel, porque el conjunto balear sí hizo los deberes en su partido. Ganó con claridad al Real Oviedo por 3-0 y durante algunos minutos existió esperanza real de salvación. Los goles de Pablo Torre, Manu Morlanes y Vedat Muriqi desataron la ilusión en Son Moix, pero el problema estaba en otros campos.

⚠️‼️ Mallorca y Girona se unen al Real Oviedo, y bajan a segunda división.



👎🏻 Mallorca desciende tras 5 años consecutivos en primera.



👎🏻 Girona desciende tras 4 años consecutivos en primera. pic.twitter.com/k1qCSwF7gr — Spidy Atletico 🕷️ (@SpidyAtletico) May 23, 2026

El Mallorca necesitaba tropiezos de rivales directos que nunca llegaron, y además el golaveraje terminó condenando a un equipo que peleó hasta el último minuto. La sensación final fue muy amarga, porque el equipo respondió en el momento más importante, pero ya dependía demasiado de resultados ajenos y eso terminó siendo definitivo.

Una última jornada llena de tensión y lágrimas

La última jornada de Liga siempre tiene algo especial. Cada gol cambia emociones, cada resultado mueve nervios y cualquier detalle puede decidir toda una temporada y eso volvió a notarse este fin de semana. Mientras CA Osasuna y Levante UD conseguían salvarse pese a perder sus partidos, Girona y Mallorca iban viendo cómo se escapaban poco a poco sus últimas opciones.

La tensión fue constante hasta el final. Especialmente porque durante muchos momentos las diferencias eran mínimas y cualquier gol podía cambiar completamente la clasificación, pero finalmente no hubo milagro. Ahora ambos clubes tendrán que empezar a pensar en una reconstrucción complicada en Segunda División. Porque descender siempre deja heridas deportivas, económicas y también emocionales. Especialmente en proyectos que hace no demasiado tiempo soñaban con pelear por cosas mucho más importantes.

Mientras tanto, la parte alta de la clasificación también quedó definida. El FC Barcelona, Real Madrid CF, Villarreal CF, Atlético de Madrid y Real Betis Balompié jugarán la próxima Champions League. Pero en Mallorca y Girona ahora mismo cuesta pensar en eso, porque el golpe del descenso todavía duele muchísimo.