Iago Aspas toma una decisión sobre su futuro y manda un mensaje claro: el Celta es su casa

En Vigo hay jugadores importantes, ídolos y futbolistas queridos. Pero lo de Iago Aspas va muchísimo más allá de todo eso. El delantero gallego lleva años convertido en el gran símbolo del Celta y su historia con el club ya forma parte de la identidad de toda una ciudad. Por eso la noticia de su continuidad ha sido recibida con una enorme alegría por parte de la afición celeste. A sus casi 40 años, Aspas ha decidido seguir una temporada más defendiendo la camiseta del club de su vida y, además, dejar claro que su vínculo con el Celta no terminará cuando cuelgue las botas.

Iago Aspas no se imagina lejos del Celta

La renovación de Aspas no es simplemente un contrato más. En Vigo la noticia se vive casi como una declaración de amor definitiva entre un jugador y su club. Porque después de tantos años, tantos partidos y tantos momentos importantes, el delantero gallego sigue teniendo la misma ilusión de siempre por vestir la camiseta celeste.

El RC Celta de Vigo anunció que Aspas continuará ligado al club hasta 2030, aunque como futbolista seguirá compitiendo una temporada más antes de empezar una nueva etapa dentro de la estructura de la entidad. Y cuesta imaginar una noticia más bonita para la afición del Celta.

Iago Aspas representa muchísimo más que goles. Representa identidad, sentimiento y pertenencia. Es uno de esos jugadores que conectan de verdad con la grada porque sienten el club exactamente igual que los aficionados. Por eso cada vez que habla del Celta lo hace como alguien que nunca ha dejado de ser un hincha más.

Una leyenda irrepetible en Vigo

Los números de Aspas en el Celta son impresionantes, pero probablemente ni siquiera alcanzan para explicar todo lo que ha significado para el club. Es el máximo goleador histórico de la entidad, el futbolista con más partidos y seguramente uno de los jugadores más importantes de toda la historia del equipo gallego. Pero además hay algo que la afición nunca le olvidará: siempre estuvo cuando el club más lo necesitaba.

𝗢𝗡𝗘 𝗠𝗢𝗥𝗘 👑 Football isn’t losing a legend: Iago Aspas renews with Celta.



With just one match left in the season, the news every Celta fan had been waiting for has finally arrived. News that excites an entire fanbase. News that brings generations together. News that… pic.twitter.com/uDr8e06SfV — Celta English (@CeltaEnglish) May 21, 2026

Desde el ascenso a Primera hasta las temporadas más difíciles peleando por la permanencia, Aspas siempre apareció para tirar del equipo. Incluso cuando tuvo oportunidades de seguir lejos de Vigo, terminó regresando porque sentía que este era su sitio. Su paso por el Liverpool FC no salió como esperaba y después de una etapa también complicada en el Sevilla FC, decidió volver a casa. Y desde entonces volvió a convertirse en el alma del Celta.

El futuro del Celta seguirá pasando por él

Lo más importante para muchos aficionados es que Aspas no desaparecerá del club cuando deje el fútbol. El propio Celta ya ha confirmado que seguirá formando parte de la estructura de la entidad una vez termine su etapa como jugador. Y la verdad es que parece algo completamente natural.

Porque cuesta muchísimo imaginar al Celta sin Iago Aspas alrededor. Esta temporada, además, ha vuelto a demostrar que todavía puede seguir aportando mucho dentro del campo. Entre goles y asistencias sigue siendo un futbolista decisivo y uno de los líderes absolutos del vestuario. También para los jugadores más jóvenes, que ven en él una referencia constante.

Por eso la noticia de su continuidad transmite tanta tranquilidad dentro del club. Porque más allá de lo deportivo, Aspas representa estabilidad en un fútbol donde cada vez quedan menos jugadores realmente identificados con un escudo. Ahora Vigo podrá seguir disfrutando una temporada más de su gran ídolo. Y probablemente eso es lo que más feliz hace a la afición celeste: saber que su capitán todavía no tiene ninguna intención de despedirse de Balaídos.