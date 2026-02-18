Julián Álvarez rechaza la propuesta de renovación del Atlético de Madrid: quiere irse

El Atlético de Madrid intenta blindar a Julián Álvarez en pleno mercado de fichajes, pero el delantero argentino no estaría dispuesto a renovar. Barcelona, Chelsea y Arsenal siguen atentos a su futuro.

El Atlético mueve ficha… pero no convence

El Atlético de Madrid sabe que tiene entre manos a una de sus grandes estrellas. Julián Álvarez se ha consolidado como referente ofensivo en LaLiga, pieza clave en el esquema rojiblanco y uno de los delanteros más cotizados del fútbol europeo.

Consciente del creciente interés en el mercado de fichajes, la dirección deportiva colchonera decidió actuar con rapidez. La propuesta era clara: un nuevo contrato, mejora salarial y blindaje a largo plazo. El objetivo, frenar cualquier intento de seducción desde el extranjero y reforzar el proyecto en torno a su delantero estrella.

Sin embargo, la respuesta del futbolista no ha sido la esperada. Según diversas fuentes, Julián Álvarez no estaría dispuesto a aceptar la renovación. El argentino, de 26 años, considera que ha llegado el momento de dar un paso diferente en su carrera. La noticia ha sacudido el entorno del Metropolitano. Retenerlo era una prioridad absoluta para el Atlético, que veía en él la base ofensiva del futuro inmediato.

Barcelona, Chelsea y Arsenal al acecho

El rechazo a la renovación reabre el escenario internacional. El FC Barcelona lleva meses siguiendo de cerca al delantero. En el Camp Nou lo consideran el perfil ideal para liderar el ataque en el medio plazo, especialmente como eventual relevo de Robert Lewandowski.

Joan Laporta es un declarado admirador de Julián Álvarez y valora su capacidad para asociarse, presionar y marcar diferencias en grandes escenarios como la Champions League. Aunque el Barça atraviesa limitaciones económicas, el interés es real.

Pero no está solo en la carrera. El Chelsea FC y el Arsenal FC también trabajan en silencio. Ambos clubes de la Premier League consideran al argentino un objetivo estratégico y preparan posibles ofertas para el próximo verano. La competencia promete ser feroz. Julián Álvarez es un delantero completo, con experiencia internacional y rendimiento probado en las grandes competiciones. En el mercado actual, ese perfil es oro puro.

🚨🇦🇷 EXCL Atletico Madrid is keen on keeping Julian Alvarez, offering him a new contract, but the 26-year-old Argentina striker wants to leave in the summer.



Alvarez is reportedly Barcelona's top target to replace Robert Lewandowski, and the club's president, Joan Laporta, is a… pic.twitter.com/wjEY2qOWGO — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) February 18, 2026

Cambio de ciclo en el horizonte

Para el Atlético de Madrid, la situación supone un dilema complejo. Forzar la permanencia de un jugador que desea salir rara vez ofrece buenos resultados. Pero dejar marchar a su principal referencia ofensiva implicaría abrir un vacío difícil de llenar.

El club mantiene públicamente la postura de que cuenta con él. Sin embargo, si el jugador no renueva, el próximo mercado de fichajes se convertirá en el momento decisivo. Evitar una salida a la baja sería fundamental para proteger los intereses deportivos y económicos.

Julián Álvarez, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas, pero su intención parece clara: explorar un nuevo desafío competitivo. LaLiga podría perder a una de sus figuras más determinantes si se concreta el traspaso. En el fútbol moderno, las decisiones no siempre responden solo al dinero. Ambición deportiva, proyecto y contexto pesan tanto como las cifras.