Malas noticias para el Athletic Club: Nico Williams vuelve a caer lesionado

El Athletic Club recibe un duro revés en pleno tramo decisivo de la temporada. Nico Williams, uno de los referentes ofensivos del equipo, vuelve a parar por una lesión de pubalgia, una dolencia que ya venía condicionando su rendimiento en LaLiga EA Sports.

La pubalgia vuelve a frenar a Nico Williams

El momento no podía ser más inoportuno. Nico Williams, delantero navarro y pieza clave del esquema rojiblanco, afronta un nuevo periodo de baja prolongada a causa de la pubalgia, una lesión tan silenciosa como traicionera. El diagnóstico es claro: entre seis y ocho semanas de tratamiento más intensivo para intentar frenar definitivamente un problema que arrastra desde finales de la pasada campaña.

La pubalgia es una inflamación persistente en la zona púbica, habitual en futbolistas con un perfil explosivo, cambios de ritmo constantes y alta exigencia física. En el caso de Nico, su juego vertical y su capacidad para desbordar han supuesto una carga continua que su cuerpo ha terminado pagando. El cuerpo médico del club llevaba semanas monitorizando la situación, valorando diferentes escenarios, desde tratamientos conservadores hasta una posible intervención quirúrgica.

Este nuevo parón obliga al jugador a detenerse por completo. Si la evolución no es positiva tras este periodo de recuperación, el siguiente paso podría ser el quirófano, una opción que el club quiere evitar pero que no está descartada.

Un contratiempo serio en un momento clave para el Athletic

La baja de Nico Williams llega cuando el Athletic Club se juega buena parte de sus aspiraciones deportivas. Los rojiblancos están inmersos en la lucha por mantenerse en la zona alta de LaLiga EA Sports y siguen vivos en competiciones europeas, donde cada detalle cuenta.

No es la primera vez que el Athletic nota la ausencia de su extremo esta temporada. En fases importantes del calendario, la falta de Nico se ha traducido en menos profundidad, menos desequilibrio y una mayor previsibilidad en ataque. Su capacidad para generar ventajas en el uno contra uno y estirar al rival es difícil de reemplazar.

Ahora, el cuerpo técnico deberá recomponer el frente ofensivo y buscar soluciones creativas. Ajustes tácticos, mayor protagonismo para otros atacantes y una gestión cuidadosa de minutos serán claves para sobrevivir a este nuevo contratiempo sin perder competitividad.

🚨 EXCLUSIVA 🚨



‼️ NICO WILLIAMS estará 6/8 SEMANAS DE BAJA.



🆕 Probará otro tratamiento para su pubalgia. El que hizo con el club no le ayudó a mejorar.

Paciencia, tratamiento… y un futuro en juego

La pubalgia no es una lesión menor ni rápida de resolver. Requiere paciencia, fisioterapia específica y una carga progresiva muy controlada. En muchos casos, las recaídas aparecen cuando se fuerza el regreso antes de tiempo, algo que el Athletic quiere evitar a toda costa pensando no solo en el presente, sino en la carrera del jugador a largo plazo.

Las próximas semanas serán decisivas. La evolución de Nico Williams marcará no solo su fecha de regreso, sino también las opciones reales del Athletic en un tramo de temporada especialmente exigente. El club confía en que este tratamiento intensivo sea definitivo, pero el escenario sigue abierto.

En San Mamés cruzan los dedos. Saben que recuperar a Nico en plenitud puede marcar la diferencia. Pero, por ahora, toca asumir la realidad: malas noticias para el Athletic y un nuevo obstáculo en el camino de uno de los futbolistas más determinantes del fútbol español.