Manuel Pellegrini ya lo tiene claro: cree que no está preparado para competir la Champions con el Betis

En el Betis ya han empezado a tomar decisiones importantes pensando en la próxima temporada. La clasificación para la Champions League obliga al club a subir todavía más el nivel competitivo de la plantilla y dentro del cuerpo técnico saben perfectamente que no habrá margen para errores. Manuel Pellegrini quiere un equipo mucho más fiable, más regular y con futbolistas preparados para competir al máximo nivel europeo. Y en medio de esa planificación aparece un nombre que ya genera bastantes dudas dentro del club: Nelson Deossa.

Pellegrini no ha terminado de confiar nunca en Deossa

La llegada del centrocampista colombiano generó bastante ilusión en el Betis. El club hizo un esfuerzo importante para ficharlo porque entendían que podía convertirse en un futbolista diferencial. Especialmente por su potencia física, su llegada desde segunda línea y su capacidad para romper partidos, pero la realidad terminó siendo muy distinta.

Desde prácticamente el inicio de temporada, Deossa nunca consiguió asentarse dentro del sistema de Pellegrini. Y aunque el técnico chileno intentó protegerlo públicamente en varias ocasiones, sobre el césped siempre quedó la sensación de que algo no terminaba de encajar. El Betis es un equipo muy trabajado tácticamente. Pellegrini exige orden, continuidad y muchísima disciplina con balón y sin balón, y ahí es donde el colombiano nunca terminó de convencer del todo al cuerpo técnico. Había momentos donde mostraba calidad y potencia, pero después desaparecía durante muchos minutos y eso terminó pesando muchísimo.

Las lesiones complicaron todavía más su situación

Otro de los grandes problemas de Deossa fueron los constantes problemas físicos. Cada vez que parecía empezar a entrar en dinámica con el equipo, volvía a frenarse por alguna lesión y eso termina siendo un problema enorme porque el técnico chileno necesita jugadores muy fiables durante toda la temporada. Especialmente ahora que el club tendrá que afrontar partidos de máxima exigencia en Champions League.

⚠️ Flamengo monitora o volante Nelson Deossa, do Betis, da Espanha.



River Plate e Tigres-MEX também estão de olho no colombiano de 26 anos.



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Dentro del Betis empiezan a asumir que la apuesta por Deossa no ha salido como esperaban. Y la sensación actual es bastante clara: el futbolista no ha conseguido adaptarse ni al ritmo competitivo ni a las exigencias tácticas del equipo. Por eso en las últimas semanas la postura de Pellegrini se ha endurecido bastante. Hasta el punto de considerar que lo mejor para todas las partes sería encontrarle una salida durante este mercado.

El Betis quiere liberar espacio cuanto antes

La prioridad del Betis ahora mismo es construir una plantilla más competitiva para afrontar la próxima temporada y para eso también necesitan liberar fichas y espacio salarial. Especialmente porque el club sigue teniendo problemas importantes relacionados con el fair play financiero.

Por eso Pellegrini ya habría trasladado a la dirección deportiva una idea bastante clara. Si llega una oferta razonable por Deossa, el Betis facilitará su salida. Incluso aunque no recuperen toda la inversión realizada hace apenas unos meses.

Dentro del club consideran más importante liberar espacio para reforzar otras posiciones prioritarias. Mientras tanto, el futbolista todavía mantiene cierto mercado fuera de España. Especialmente en México, Brasil y Argentina, donde varios clubes siguen atentos a su situación. Uno de los equipos que más interés habría mostrado es River Plate y el propio Deossa también parece entender que necesita cambiar de escenario cuanto antes. Porque quedarse otro año en Sevilla sin protagonismo solo empeoraría todavía más su situación deportiva.