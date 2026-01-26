Ni Barça, ni Real Madrid: ofrecen 100 millones por Julián Álvarez

El mercado de fichajes vuelve a sacudir a LaLiga. Julián Álvarez sigue en la agenda del Barça, pero una oferta millonaria desde Arabia cambia por completo el escenario.

El Atlético, ante una decisión estratégica

La propuesta ha llegado al Atlético de Madrid en un momento delicado. En lo deportivo, el rendimiento reciente de Julián Álvarez no está siendo el esperado. En el club existe cierta preocupación por su bajo impacto goleador y por una influencia en el juego que ha ido perdiendo peso con el paso de las jornadas. No ha logrado consolidarse como referencia ofensiva indiscutible, algo que sí se esperaba tras su llegada.

En los despachos, el análisis va más allá del césped. El Atlético realizó una inversión muy elevada para hacerse con el argentino tras su salida del Manchester City. Aceptar ahora una oferta de 100 millones permitiría recuperar capital e incluso obtener beneficio, una variable clave para un club que necesita equilibrar cuentas y reforzar otras posiciones.

El cuerpo técnico tampoco termina de encontrar la mejor versión del delantero. La falta de continuidad, los cambios de rol y la adaptación al sistema han pesado. En este contexto, la posibilidad de una salida empieza a verse no solo como viable, sino como potencialmente beneficiosa para ambas partes.

Al-Ahli presiona con una ofensiva real

El Al-Ahli no está tanteando el terreno: ha lanzado una ofensiva firme. El club saudí busca un jugador mediático, competitivo y con recorrido internacional para liderar su proyecto. Julián Álvarez encaja en ese perfil por edad, experiencia en grandes ligas y palmarés.

Desde Arabia confían en que la falta de regularidad del jugador en Europa facilite las negociaciones. La propuesta económica es difícil de igualar para cualquier club europeo y supone una tentación evidente tanto para el Atlético como para el propio futbolista. El mensaje es claro: quieren cerrar la operación y están dispuestos a hacerlo a lo grande. Para LaLiga, sería otra muestra del poder creciente del fútbol saudí en el mercado internacional. Para el Atlético, una oportunidad de oro para reordenar su proyecto deportivo con músculo financiero.

Fernando Hidalgo, Julián Álvarez's agent:

"I have not had a meeting with any club regarding Julián Álvarez. There is no interest at the moment."



At present, there is no chance of Álvarez leaving Atlético Madrid, according to his camp.



El Barça observa… pero no lidera

Mientras tanto, el Barça sigue atento. El interés por Julián Álvarez no ha desaparecido, pero el club es consciente de sus limitaciones económicas. A día de hoy, competir con una oferta de 100 millones es prácticamente imposible. El nombre del argentino sigue en la lista, sí, pero ya no depende solo de la voluntad deportiva.

El Real Madrid, por su parte, no ha entrado en la puja. Con otras prioridades y una planificación ofensiva distinta, el club blanco observa desde la distancia cómo el futuro del delantero se decide lejos del clásico duelo español.

El rendimiento reciente de Julián Álvarez genera dudas, pero su valor de mercado sigue siendo altísimo. En condiciones normales, una cifra así sería innegociable. Hoy, en el Atlético, la decisión está abierta. Ni Barça, ni Real Madrid. El futuro del argentino apunta a Arabia… si el Atlético decide que es el momento de decir sí.