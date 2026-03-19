Ni Sørloth ni Julián Álvarez: el Atlético prepara una renovación sorpresa

El Atlético de Madrid mueve ficha en su planificación mientras crecen las dudas sobre Julián Álvarez y Sørloth. En paralelo, el club acelera una renovación clave para el futuro del equipo.

El Atlético define su hoja de ruta: salidas y decisiones importantes

El Atlético de Madrid ya trabaja en su planificación deportiva de cara a la próxima temporada. En un contexto marcado por la exigencia de LaLiga y la Champions League, el club rojiblanco busca estabilidad en su plantilla, pero también asume que habrá cambios importantes.

Dos nombres propios han estado en el foco en las últimas semanas: Julián Álvarez y Alexander Sørloth. Sin embargo, contra lo que muchos podrían esperar, ninguno de los dos delanteros será prioridad en materia de renovación. De hecho, en el caso del argentino, su situación es aún más delicada.

Julián Álvarez no termina de asentarse como una pieza indiscutible en el esquema del equipo, y su futuro está cada vez más abierto. Desde el entorno del club no se descarta una posible salida en el próximo mercado de fichajes, algo que podría generar un movimiento importante en el ataque rojiblanco.

Por su parte, Alexander Sørloth tampoco está en el foco inmediato de renovación. El Atlético prioriza otras posiciones y otros perfiles dentro de una plantilla que busca equilibrio y continuidad. Y es precisamente ahí donde aparece una decisión que ha sorprendido a muchos.

Marcos Llorente, el elegido para liderar el futuro

En medio de las dudas sobre el ataque, el Atlético ha puesto el foco en una de sus piezas más fiables: Marcos Llorente. El futbolista español se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes del equipo dirigido por Diego Simeone. En una temporada irregular en lo colectivo, Llorente ha sido sinónimo de rendimiento, compromiso y regularidad.

Su valor va mucho más allá de los números. Es un jugador capaz de adaptarse a diferentes posiciones, ya sea como lateral, interior o incluso en funciones más ofensivas. Su despliegue físico, su capacidad de llegada y su disciplina táctica lo convierten en un perfil prácticamente único dentro del fútbol europeo.

Simeone ha encontrado en él un auténtico comodín. Un futbolista que equilibra al equipo y que responde siempre en los momentos clave. Esa polivalencia es, precisamente, uno de los grandes argumentos que han llevado al club a priorizar su renovación. Además, su peso dentro del vestuario ha ido creciendo con el paso de las temporadas. Es uno de los jugadores que mejor representa los valores del Atlético: esfuerzo, intensidad y compromiso.

💣🚨 MAJOR BREAKING: Atlético Madrid are working on finalising the renewal of Marcos Llorente, whose contract ends in 2027.



Contacts have already taken place and the club hopes to finalise it shortly.@PedroFullanaSER pic.twitter.com/JZmGkZSQx8 — Atletico Universe (@atletiuniverse) March 18, 2026

Una renovación estratégica para el proyecto rojiblanco

Con contrato en vigor hasta 2027, el Atlético de Madrid ya ha iniciado conversaciones para ampliar el vínculo de Marcos Llorente. El objetivo es claro: blindar a uno de los pilares del equipo y asegurar su continuidad a largo plazo. Las sensaciones entre ambas partes son positivas. El club valora no solo su rendimiento en el terreno de juego, sino también su implicación con el proyecto. Llorente, por su parte, se siente identificado con el equipo y cómodo dentro del sistema de Simeone.

En un momento en el que el Atlético busca consolidar su competitividad tanto en LaLiga como en la Champions League, asegurar jugadores de este perfil es fundamental.

La decisión también lanza un mensaje claro: el club apuesta por la estabilidad y por futbolistas que garantizan rendimiento inmediato. Mientras otros nombres generan dudas, Llorente se reafirma como una certeza. Así, mientras el futuro de Julián Álvarez y Sørloth sigue en el aire, el Atlético avanza con paso firme en una renovación que, sin hacer ruido, puede ser una de las más importantes del proyecto.