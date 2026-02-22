Nico Williams se cansa del Athletic Club y quiere salir: ¿intentará fichar por el Barça?

Las dudas crecen en torno al futuro de Nico Williams en el Athletic Club. Entre la pubalgia, los malos resultados en LaLiga y el interés frustrado del FC Barcelona, el extremo navarro afronta un verano decisivo.

La pubalgia, un lastre silencioso en su temporada

La temporada de Nico Williams no ha sido la esperada. Lejos de aquella versión explosiva que desbordaba en San Mamés y agitaba cualquier defensa de LaLiga, el menor de los Williams ha convivido durante meses con un enemigo invisible: la pubalgia. Las molestias comenzaron hace casi un año y, aunque el jugador ha optado por un tratamiento conservador, el dolor no ha desaparecido.

El propio extremo admitió en varios momentos del curso que estaba jugando con molestias. No ha querido pasar por el quirófano. Ha preferido infiltraciones, fisioterapia y gestión de cargas. Pero la pubalgia es traicionera. Afecta directamente a la potencia, al cambio de ritmo y al arranque en corto, justo las principales virtudes de un futbolista cuya identidad se basa en la velocidad y el desborde.

En los partidos del Athletic Club se le ha visto menos incisivo. Menos determinante en el uno contra uno. Sus cifras de goles y asistencias en esta temporada de LaLiga han estado por debajo de lo que se esperaba de una de las grandes promesas del fútbol español. Y cuando el equipo no acompaña con resultados, la lupa se amplía.

El arrepentimiento y la puerta casi cerrada del Barça

El pasado verano, el nombre de Nico Williams estuvo vinculado con insistencia al FC Barcelona. El interés del club azulgrana era real. Su perfil encajaba en la idea de reforzar el extremo izquierdo con un jugador joven, vertical y con proyección internacional tras su buen papel con la selección española.

Sin embargo, fue el propio jugador quien decidió cerrar esa puerta. Apostó por la continuidad en el Athletic Club, renovando su compromiso y priorizando la estabilidad. Una decisión valiente en lo emocional, coherente con la filosofía del club bilbaíno y con el peso familiar en la institución.

🚨🇪🇸 | 𝐍𝐄𝐖: Nico Williams REGRETS not joining Barcelona and is now looking to LEAVE Athletic Bilbao in the summer.



[@sport] https://t.co/M4ppce4kyL pic.twitter.com/EVVRiZDbzq — MatchdayHQ (@TheMatchdayHQ) February 22, 2026

Hoy, la situación parece distinta. Según diversas informaciones que circulan en el mercado de fichajes, el extremo lamenta no haber dado el salto cuando tuvo la oportunidad. El contexto ha cambiado. El Barça ha reordenado prioridades deportivas y económicas. El margen salarial sigue siendo un problema en el Camp Nou y la dirección deportiva valora otras opciones en el mercado.

Un verano decisivo en el mercado de fichajes

El verano se presenta como un punto de inflexión. El nombre de Nico Williams volverá a sonar con fuerza en el mercado de fichajes. Su cláusula de rescisión, su juventud y su condición de internacional lo convierten en una pieza atractiva para varios clubes europeos.

Pero la pregunta es inevitable: ¿intentará fichar por el Barça? A día de hoy, el escenario es complejo. La entidad azulgrana analiza perfiles más ajustados a su situación financiera y deportiva. Además, la sensación en el entorno culé es que el capítulo quedó cerrado cuando el jugador rechazó el movimiento anterior.

Mientras tanto, en Bilbao se vive una mezcla de decepción e incertidumbre. La afición del Athletic Club siempre ha valorado el compromiso, y cualquier gesto que apunte a una salida genera debate. El vestuario, por su parte, intenta mantener la concentración en la competición, aunque el ruido externo ya es evidente.