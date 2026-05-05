¡Nuevo proyecto en marcha! Edin Terzić firma con el Athletic Club y promete cambios importantes

El Athletic Club inicia una nueva etapa con la llegada de Edin Terzić. El técnico alemán aterriza en San Mamés con experiencia en la élite y el objetivo de impulsar al equipo en LaLiga y en Europa.

Un fichaje estratégico para el banquillo

El Athletic Club ha decidido dar un paso firme en su proyecto deportivo con la incorporación de Edin Terzić como nuevo entrenador para las próximas dos temporadas. La operación, cerrada hasta junio de 2028, representa una apuesta clara por un perfil internacional con experiencia en el fútbol europeo de alto nivel.

El técnico alemán, de 43 años, llega tras dejar huella en el Borussia Dortmund, donde logró conquistar la Copa alemana en 2021 y alcanzar la final de la Champions League en 2024. Su trayectoria también incluye etapas como asistente en clubes como el West Ham United y el Beşiktaş JK, lo que refuerza su perfil como entrenador versátil y preparado para gestionar contextos competitivos exigentes.

La directiva rojiblanca entiende este movimiento como una oportunidad para evolucionar el modelo de juego y adaptarlo a las nuevas exigencias del fútbol moderno, sin perder la esencia que caracteriza al club bilbaíno.

🚨❤️🤍 OFFICIAL: Edin Terzić signs in as new Athletic Club manager, new chapter at Bilbao for the German coach.



Contract valid until June 2028. 🇩🇪 pic.twitter.com/a1yyxvLJwd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026

Un perfil moderno para un vestuario exigente

La llegada de Terzić no solo supone un cambio de nombre en el banquillo, sino también una transformación en la forma de entender el juego. Su estilo, basado en la intensidad, la presión alta y la capacidad de adaptación táctica, encaja con la filosofía competitiva del Athletic Club.

El técnico ha demostrado en Alemania que sabe gestionar plantillas jóvenes y potenciar el talento emergente, algo que encaja especialmente bien con la identidad del conjunto vasco. Además, su experiencia en competiciones como la Bundesliga y la Champions League le otorga una visión global que puede ser clave para el crecimiento del equipo.

Dentro del vestuario, su figura genera expectación. La plantilla rojiblanca, caracterizada por su compromiso y carácter, encontrará en Terzić un entrenador que exige al máximo, pero que también sabe construir grupo y fomentar la cohesión interna.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: El Athletic tiene nuevo entrenador.



Edin Terzic cogerá las riendas del equipo bilbaíno al terminar la temporada. El alemán firma hasta 2028. pic.twitter.com/HJjIgADPSq — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) May 5, 2026

Un futuro marcado por la ambición

El anuncio oficial se hará efectivo una vez finalice la temporada, respetando los compromisos actuales del equipo en LaLiga. Sin embargo, la planificación del nuevo curso ya está en marcha, con Terzić participando en la toma de decisiones clave para el futuro inmediato del club.

El Athletic Club busca consolidarse como un equipo competitivo tanto a nivel nacional como europeo. La llegada del técnico alemán simboliza esa ambición renovada, con el objetivo de pelear por puestos europeos y recuperar protagonismo en competiciones continentales. La afición, siempre exigente pero fiel, observa con interés este nuevo capítulo. San Mamés se prepara para vivir una etapa diferente, con un entrenador que llega con credenciales sólidas y una idea clara: competir al máximo nivel.