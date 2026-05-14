Preocupación total en el Athletic Club: ¿cuál es el problema real del equipo?

Las cosas no están saliendo como esperaba el Athletic Club esta temporada. El proyecto que Ernesto Valverde tenía en emnte no ha terminado de arrancar y la sensación en San Mamés es de mucha frustración. Jugadores importantes como Nico Williams apostaron por continuar en Bilbao creyendo en el crecimiento del equipo, pero la realidad ha terminado siendo mucho mas complicada. Ahora mismo, dentro del club existe preocupación porque el Athletic sigue perdiendo oportunidades importantes en este tramo decisivo de temporada.

Valverde ya no esconde su preocupación

Ernesto Valverde afronta sus últimos partidos dirigiendo al equipo vasco. El entrenador se irá del equipo en busca de nuevos proyectos. Y es que la derrota frente al Espanyol dejó un ambiente muy delicado en el club. El equipo volvió a competir bien por momentos, pero terminó castigado otra vez por errores que están costando demasiados puntos.

Tras el partido, Ernesto Valverde fue muy claro en rueda de prensa. El técnico reconoció públicamente que su nivel de preocupación es "altísimo" y dejo una reflexión que resume perfectamente la temporada del Athletic: los rivales aprovechan cada error que comete el equipo.

Sin embargo, el problema no es anímico. Según Valverde, el vestuario sigue creyendo y mantiene buena actitud competitiva. El problema real está en las áreas, donde el Athletic está perdiendo la eficacia tanto defensiva como ofensiva.

🎙️ Ernesto Valverde sobre la situación del Athletic:



💥 “Desde principio de temporada yo he venido diciéndolo y me criticaron mucho por ello.”



💣 “Fuera de los que están ahí dentro nadie conoce el valor de una victoria” pic.twitter.com/wyZRDrlaVX — Diego Cobo (@DiiegoCobo) May 13, 2026

Nico Williams y una temporada muy diferente a la esperada

Uno de los nombres que mejor refleja esta situación es el de Nico Williams. El extremos decidió continuar en Bilbao y rechazó la oferta del FC Barcelona porque creía en el proyecto deportivo del Athletic Club.

La idea era competir por Europa con más estabilidad y dar un salto definitivo como equipo. Pero la temporada se ha ido complicando poco a poco y el equipo rojiblanco nunca ha encontrado esa regularidad en Liga.

Eso ha generado decepción entre la afición, especialmente porque el equipo sí ha mostrado momentos de beun futbol durante tramos de la temporada. El problema ha sido la falta de continuidad y las lesiones de jugadores clave.

Europa sigue siendo posible pero el margen es mínimo

A pesar de todas las dudas y a falta de 2 partidos para acabar la temporada, el Athletic todavía mantiene opciones de pelear por puestos europeos. La igualdad en la clasificación sigue dejando abierta muchas posibilidades y el equipo vasco continúa cerca de la zona que da acceso a competiciones continentales.

Ahora mismo, el Ahtletic está empatado a puntos con la Real Sociedad y todavía quedan dos jornadas. Además el desenlace europeo se ve afectado por otros factores. La situación de la Real Sociedad como campeona de Copa y una posible victoria del Rayo Vallecano en la Conference League podrían abrir todavía más plazas europeas para los equipos españoles.

Pero también esta el descenso, ahora mismo el equipo de Valverde necesita ganar al Celta y sumar puntos para librarse de esa zona de descenso que está muy igualada. En Bilbao quieren respirar y para eso necesitan ganar. El problema no está fuera del equipo, sino dentro y lo que hace falta es recuperar buenas sensaciones, ganar partidos y recuperar fuerzas y energías para la próxima temporada.