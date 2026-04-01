Se encienden las alarmas: Jan Oblak no tiene claro su futuro en el Atlético

El futuro de Jan Oblak genera dudas en el Atlético de Madrid. El portero estudia una oferta importante. El mercado de fichajes entra en juego.

Un referente que empieza a dudar

En el Atlético de Madrid hay nombres que parecen inamovibles. Y durante años, Jan Oblak ha sido uno de ellos. Sin embargo, incluso los pilares más sólidos pueden tambalearse cuando aparecen nuevos escenarios.

El guardameta esloveno, que suma más de una década defendiendo la portería rojiblanca, atraviesa un momento de reflexión. A sus 33 años, y tras haberlo ganado prácticamente todo a nivel individual en LaLiga, empieza a valorar su futuro más allá del Metropolitano.

No es una decisión impulsiva. Es el resultado de una trayectoria larga, exigente y marcada por la regularidad. Oblak ha sido durante años uno de los mejores porteros del mundo, un seguro bajo palos y una pieza clave en el esquema del equipo. Pero el fútbol cambia. Y con él, las prioridades de los jugadores. Tras tantos años en el mismo club, la posibilidad de cerrar una etapa empieza a tomar forma.

Arabia Saudí aparece con fuerza

El factor que ha encendido todas las alarmas es externo. Desde Arabia Saudí ha llegado una oferta difícil de ignorar. Una propuesta económica muy superior a su actual contrato que cambia por completo el escenario.

El entorno del jugador ya se ha movido. Su agente ha iniciado contactos con el Atlético de Madrid para explorar una posible salida al finalizar la temporada. No se trata de una negociación sencilla, pero sí de una posibilidad real.

El principal obstáculo es su contrato. Oblak tiene vinculación con el club hasta 2028 y una cláusula de rescisión elevada. Sin embargo, en el fútbol actual, este tipo de situaciones pueden resolverse si hay voluntad por ambas partes. El Atlético se enfrenta a un dilema. Por un lado, perder a un jugador histórico. Por otro, la oportunidad de gestionar una salida que podría beneficiar económicamente al club.

🚨 BREAKING: Jan Oblak is out for tomorrow due to a discomfort. Juan Musso will likely start. pic.twitter.com/BIaYivUx8Q — Atletico Universe (@atletiuniverse) March 13, 2026

Un verano que puede cambiarlo todo

La decisión final aún no está tomada. Pero lo que sí está claro es que el verano será determinante. Oblak deberá elegir entre continuar en el Atlético de Madrid o aceptar un nuevo desafío en su carrera.

En el club, mientras tanto, ya se empieza a valorar el impacto de una posible salida. Encontrar un sustituto de su nivel no será sencillo. Su liderazgo, su experiencia y su rendimiento han sido fundamentales durante años. Además, el contexto no es el más sencillo. El equipo también afronta cambios en otras posiciones, lo que podría obligar a una reestructuración más profunda de la plantilla.

Para Oblak, la decisión va más allá del aspecto económico. Se trata de elegir cómo quiere afrontar los últimos años de su carrera. Seguir compitiendo en la élite europea o apostar por un cambio de rumbo. El mercado de fichajes se acerca. Y con él, una decisión que puede marcar un antes y un después.