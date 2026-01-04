Sergio Ramos lanza una oferta millonaria para comprar el Sevilla: solo falta la firma

El excapitán sevillista Sergio Ramos irrumpe con fuerza en el panorama institucional del Sevilla FC con una oferta millonaria que puede cambiar de forma decisiva la historia reciente del club hispalense.

Un giro inesperado con sello sevillista

El nombre de Sergio Ramos vuelve a colocarse en el centro de la actualidad del Sevilla FC, pero esta vez lejos del césped. Tras finalizar su etapa en el CF Monterrey, el central andaluz ha dado un paso sorprendente: encabezar un grupo inversor interesado en hacerse con el control del club de Nervión.

Según informaciones publicadas en la prensa internacional, Ramos lidera una propuesta cercana a los 400 millones de euros para adquirir la propiedad del Sevilla. No sería el principal aportador de capital, pero sí la cara visible y el impulsor del proyecto, un detalle que otorga a la operación una enorme carga simbólica y emocional. El exjugador del Real Madrid y del Paris Saint-Germain aspira a participar activamente en la reconstrucción de una entidad que atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

El Sevilla vive una etapa marcada por la inestabilidad deportiva, las tensiones internas y un evidente desgaste institucional. En este contexto, la figura de Ramos emerge como un posible revulsivo, aunque también genera debate entre una afición con la que ha tenido una relación compleja a lo largo de los años.

Un fondo estadounidense y una operación compleja

Detrás del movimiento se encuentra un fondo de inversión estadounidense, dispuesto a poner sobre la mesa una cantidad que rondaría los 400 millones para hacerse con casi el 100 % de las acciones del club. El proyecto ya ha llegado al conocimiento del consejo de administración del Sevilla, aunque aún se encuentra en una fase preliminar y sujeta a múltiples condicionantes.

Uno de los puntos clave de la operación es la deuda del Sevilla FC, que ronda los 180 millones de euros. Este factor resulta determinante en cualquier negociación, ya que condiciona el valor real del club y el margen de maniobra del futuro propietario. Los inversores son conscientes de ello y analizan con detalle el estado financiero antes de avanzar.

De materializarse la compra, Sergio Ramos no podría volver a jugar en LaLiga, ya que pasaría a tener un rol institucional incompatible con la competición. Un escenario que marcaría de forma definitiva el final de su carrera deportiva en España y abriría una nueva etapa como dirigente.

Un proyecto que puede cambiar el rumbo del Sevilla

La posible llegada de Ramos al accionariado supone mucho más que una operación económica. Representa una apuesta por un nuevo modelo de gestión, con una figura de fuerte liderazgo y un mensaje claro de ambición. El Ramón Sánchez-Pizjuán podría vivir una transformación profunda si la operación prospera.

En el entorno sevillista hay prudencia, pero también expectación. El club necesita estabilidad, inversión y un proyecto a largo plazo que devuelva la ilusión. La oferta existe, el interés es real y el nombre de Sergio Ramos ya está ligado a uno de los movimientos más llamativos del fútbol español reciente. Ahora, la pelota está en el tejado del Sevilla. Lo que ocurra en las próximas semanas puede marcar un antes y un después en la historia del club.