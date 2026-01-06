Sergio Ramos ya tiene el primer fichaje para el Sevilla

Sergio Ramos, Sevilla FC y LaLiga vuelven a cruzarse en una historia que va mucho más allá del terreno de juego. El camero ya diseña un ambicioso proyecto de futuro para el club de Nervión y el primer gran movimiento empieza a tomar forma.

Sergio Ramos y un plan que empieza desde los despachos

El nombre de Sergio Ramos vuelve a situarse en el centro del debate futbolístico español, pero esta vez no por un posible regreso al césped. El exdefensa estaría dispuesto a dar un paso decisivo en su vínculo con el Sevilla FC, encabezando un grupo inversor que planea adquirir la entidad hispalense.

Las cifras que se manejan en el entorno del club hablan de una operación cercana a los 400 millones de euros, una apuesta ambiciosa que refleja la magnitud del proyecto. Ramos no esconde su arraigo emocional con el Sevilla, club donde se formó antes de construir una carrera legendaria en el Real Madrid. Ahora, su objetivo es devolver al Sánchez-Pizjuán el protagonismo perdido y alejar definitivamente al equipo de la lucha por la permanencia.

¡SERGIO RAMOS QUIERE COMPRAR EL SEVILLA FC, y SER PRESIDENTE! ❤️🤍



Es el líder de un grupo de inversores que están interesados en la compra del club 💶



Para mí sería un SI de manual ✅ pic.twitter.com/WbZOgki0fC — Jesús González (@jgonzalezsvq) January 2, 2026

La idea del camero no se limita a una compra simbólica. Su visión pasa por transformar al Sevilla en un club moderno, sostenible y competitivo, con una estructura deportiva clara y una apuesta firme por el talento joven. El espejo en el que se mira es el Como 1907, un modelo basado en revalorizar jugadores con proyección y ofrecerles un escaparate en una gran liga.

Raúl González, el primer fichaje clave del nuevo proyecto

Dentro de ese plan global, Sergio Ramos ya tiene en mente el que sería su primer fichaje estratégico: Raúl González. Según apunta Fichajes.net, el exdelantero del Real Madrid es el gran elegido para liderar el banquillo si la operación de compra se concreta.

Ramos y Raúl comparten historia, vestuario y una relación forjada en la alta competición. El camero considera que el madrileño encaja a la perfección en el perfil que busca el nuevo Sevilla: joven, con carácter, conocedor de la exigencia del fútbol de élite y con experiencia en la gestión de vestuarios tras su etapa en el Castilla.

Raúl González tuvo una muy buena oferta del Sevilla por medio de Del Nido Jr, para que tomara el mando del equipo, pero fue desestimada por él al pensar que tras la marcha de Ancelotti, tomaría el cargo del Real Madrid. pic.twitter.com/oIz2fLLqOL — ↳ ɛʟ ɮʟօզʊɛǟɖօʀ ⓾ (@NazElBlanco) May 27, 2025

Raúl se encuentra actualmente sin equipo y ha escuchado propuestas en los últimos meses, pero no ha dado el paso definitivo. El proyecto del Sevilla, con Ramos al frente, podría ser el estímulo que estaba esperando. La posibilidad de construir un equipo competitivo desde la base y con margen de crecimiento resulta especialmente atractiva para un técnico que conoce a fondo el talento joven del fútbol español.

Un Sevilla reconocible y con ADN ganador

La hoja de ruta de Sergio Ramos es clara. Quiere un Sevilla reconocible, ambicioso y capaz de volver a competir por puestos europeos en LaLiga. Para ello, además del entrenador, el plan contempla reforzar la plantilla con jóvenes procedentes del Real Madrid, futbolistas con calidad, hambre y potencial de revalorización.

Dos nombres destacan en ese radar inicial: Gonzalo García, delantero en plena proyección, y Joan García, central con un perfil que recuerda al propio Ramos en sus primeros años. Ambos encajan en la idea de construir un equipo competitivo sin comprometer la sostenibilidad económica del club.

Todo, eso sí, queda supeditado a que la operación de compra llegue a buen puerto. Pero si Sergio Ramos logra hacerse con el control del Sevilla FC, el primer paso ya estaría definido. Raúl González sería la piedra angular del nuevo proyecto deportivo, el primer fichaje de una etapa que pretende cambiar el rumbo del club desde los cimientos. En Nervión se habla de futuro, de identidad y de ambición. Y Sergio Ramos parece decidido a liderar ese cambio.