Simeone lo sabe: el Atlético necesita encontrar cuanto antes al sucesor de Antoine Griezmann

El Atlético de Madrid empieza a asumir una realidad que durante años parecía imposible imaginar: el final de la etapa de Antoine Griezmann en el Metropolitano está cada vez más cerca. El delantero francés afronta la recta final de su historia rojiblanca y dentro del club ya trabajan intensamente para preparar una transición que será mucho más complicada de lo que parece. Porque Griezmann no solo deja goles. También abandona liderazgo, inteligencia táctica, personalidad competitiva y una conexión emocional enorme con el equipo de Diego Simeone.

El Atlético empieza a preparar la era post Griezmann

La posible salida de Antoine Griezmann rumbo al Orlando City SC obliga al Atlético a acelerar muchísimas decisiones importantes de cara al próximo verano. El conjunto rojiblanco viene además de una temporada complicada. El equipo volvió a competir en Europa y en Copa, pero terminó quedándose sin títulos importantes y dejando la sensación de que necesita dar un paso más para volver a pelear seriamente con el Real Madrid y el FC Barcelona.

En este contexto, perder a Griezmann supone un golpe enorme tanto a nivel futbolístico como emocional. El francés se marcharía siendo el máximo goleador histórico del club y uno de los futbolistas más importantes de toda la era Simeone.

Más allá de sus cifras goleadoras, dentro del Atlético valoran especialmente todo lo que aportaba en la construcción del juego, su capacidad para aparecer entre líneas y su compromiso defensivo incluso en los partidos más exigentes. Por eso, el objetivo del club no pasa simplemente por fichar a un delantero. La prioridad es reconstruir parte del sistema ofensivo del equipo para evitar que la salida de Griezmann provoque un desequilibrio demasiado grande.

120 appearances

45 goals

20 assists



Antoine Griezmann says farewell to the Champions League 👏 pic.twitter.com/c0JjfV96sd — B/R Football (@brfootball) May 5, 2026

Mateu Alemany ya estudia varios nombres importantes

La responsabilidad de liderar esta reconstrucción ofensiva recae ahora en Mateu Alemany, que trabaja junto al club en una de las operaciones más delicadas de los últimos años.

Dentro de la dirección deportiva saben perfectamente que cualquier futbolista que llegue será automáticamente comparado con Griezmann. Y eso aumenta muchísimo la presión sobre el próximo fichaje. Entre los nombres que aparecen sobre la mesa destaca Mason Greenwood, un perfil ofensivo que gusta por su capacidad de desequilibrio, velocidad y pegada en los metros finales.

También aparece el nombre de Ferran Torres, un jugador que Mateu Alemany conoce perfectamente de su etapa en el FC Barcelona y cuya polivalencia ofensiva resulta muy atractiva para el sistema de Simeone. Otro futbolista que gusta muchísimo es Lee Kang-in, considerado un perfil más creativo y asociativo capaz de aportar calidad entre líneas y generar ventajas ofensivas en espacios reducidos.

La idea del Atlético no sería encontrar una copia exacta de Griezmann, algo prácticamente imposible, sino construir un ataque más equilibrado donde el peso ofensivo quede repartido entre varios jugadores.

🚨🇰🇷 Atlético Madrid wants to sign Kang-in Lee. He has been a target for Mateu Alemany for months now.



Several Premier League clubs are also interested.



[🎖️: @FabrizioRomano] pic.twitter.com/78cHu2zG1z — Atletico Universe (@atletiuniverse) April 2, 2026

Simeone quiere soluciones inmediatas

Dentro del Atlético existe plena conciencia de que LaLiga no permite procesos largos de reconstrucción. El equipo necesita reaccionar rápidamente si quiere seguir compitiendo al máximo nivel frente a los grandes clubes españoles.

Diego Simeone quiere futbolistas preparados para asumir responsabilidades desde el primer día y capaces de adaptarse rápidamente a la exigencia competitiva del Metropolitano. Además, el vestuario perdería una figura muy importante a nivel emocional. Griezmann ha sido durante años uno de los grandes líderes silenciosos del grupo, un futbolista capaz de ordenar al equipo incluso en los momentos más difíciles.

Por eso, dentro del club no solo buscan talento. También quieren personalidad, carácter competitivo y futbolistas capaces de conectar rápidamente con la afición rojiblanca. La salida del francés marcaría el final de una era histórica para el Atlético de Madrid. Y ahora, en el Metropolitano, todos saben que encontrar a su sucesor será una de las misiones más complicadas de los últimos años.