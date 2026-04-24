Sorpresa total en el Atlético: ya tienen al sustituto de Antoine Griezmann

El Atlético de Madrid ya trabaja en su futuro sin Antoine Griezmann. El delantero pondrá rumbo a la MLS para jugar en Orlando City.

El adiós de Griezmann marca un nuevo ciclo

La salida de Antoine Griezmann ya es una realidad. El futbolista francés dejará el Atlético de Madrid a final de temporada para iniciar una nueva etapa en Estados Unidos. Su destino será Orlando City, en una operación que supone el cierre de una etapa muy importante en el club rojiblanco.

Griezmann no ha sido un jugador más. Ha sido uno de los pilares del equipo durante años, un referente ofensivo y una pieza clave en el sistema. Su capacidad para marcar goles, asistir y generar juego le ha convertido en un futbolista imprescindible.

Su marcha obliga al Atlético a reinventarse. No solo pierde a un delantero, pierde a un líder. Y por eso, la planificación deportiva se ha activado con rapidez para encontrar una solución. El objetivo es claro: encontrar un perfil que pueda asumir ese peso en el equipo. Y el nombre que más fuerza ha ganado en las últimas semanas es el de Julian Brandt.

Julian Brandt, el elegido para dar un paso adelante

El elegido por el Atlético de Madrid es Julian Brandt. El jugador del Borussia Dortmund encaja en el perfil que busca el club: talento, experiencia y capacidad para generar juego.

Brandt no es un delantero puro, pero su versatilidad le permite ocupar varias posiciones en ataque. Puede jugar como mediapunta, en banda o incluso retrasar su posición para participar en la creación.

Su situación contractual también juega a favor del Atlético. El futbolista no renovará con el Borussia Dortmund, lo que abre la puerta a una llegada sin coste de traspaso. Una oportunidad de mercado que el club no quiere dejar escapar. Además, su estilo de juego podría encajar bien en el esquema del equipo. Su visión, su técnica y su capacidad para asociarse lo convierten en un jugador muy completo.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Julian Brandt has become the number one priority for Atlético Madrid this summer, they want to sign him!



— @MatteMoretto pic.twitter.com/spJ94MAqi3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 23, 2026

Un reto enorme para el nuevo Atlético

Sustituir a Griezmann no será sencillo. Su impacto en el equipo ha sido enorme, y encontrar a un jugador que pueda igualarlo es prácticamente imposible. Por eso, el Atlético no busca una copia, sino una nueva idea.

La llegada de Brandt supondría un cambio en la forma de jugar. Más creatividad, más movilidad y un estilo diferente en ataque. Un nuevo enfoque para una nueva etapa.

El club es consciente de que este verano será clave. La salida de Griezmann marca el inicio de un nuevo ciclo, y las decisiones que se tomen ahora definirán el futuro del equipo. Mientras tanto, la afición se prepara para despedir a uno de sus grandes ídolos… y para dar la bienvenida a una nueva ilusión.