Sorpresa total en Europa: el Atlético de Madrid planea un doble fichaje bomba

El Atlético de Madrid empieza a agitar el mercado de fichajes con movimientos importantes en los despachos. El Arsenal FC entra en escena en una operación que gana fuerza. Y dos nombres comienzan a marcar el rumbo del objetivo rojiblanco.

El Atlético mueve ficha para reforzar su ataque

El Atlético de Madrid no quiere quedarse atrás. Tras una temporada exigente en LaLiga y en competiciones europeas, el club rojiblanco ya trabaja en una profunda reestructuración de su plantilla.

La prioridad es clara: reforzar la delantera. Diego Simeone busca un equipo más dinámico, con mayor capacidad de desborde y gol. Y para ello, ha puesto el foco en la Premier League.

Los nombres que más gustan en los despachos del Metropolitano son dos: Gabriel Jesus y Gabriel Martinelli. Dos perfiles diferentes, pero complementarios, que encajarían en la idea de juego del técnico argentino. El interés no es casual. Ambos futbolistas han demostrado su calidad en el Arsenal, aunque en los últimos meses han perdido protagonismo en algunos tramos de la temporada. Esto abre una ventana que el Atlético quiere aprovechar.

🚨🚨| BREAKING: Atlético Madrid are reportedly interested in Arsenal attacking duo Gabriel Jesus and Gabriel Martinelli.



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Un doble movimiento que depende del mercado

La operación no es sencilla. El Arsenal no facilitará la salida de dos jugadores importantes sin una compensación económica significativa. Se manejan cifras elevadas que podrían superar los 60 millones por cada uno.

Sin embargo, el club inglés también necesita ajustar su plantilla y generar ingresos para acometer nuevos fichajes. Este contexto podría favorecer las negociaciones. Desde el Atlético de Madrid ya se han producido contactos iniciales. El objetivo es claro: conocer la viabilidad de una operación que, de cerrarse, sería uno de los grandes movimientos del verano.

Además, el club rojiblanco deberá competir con otros pretendientes. Equipos europeos y propuestas de Arabia Saudí también siguen de cerca la situación de ambos jugadores. Aun así, el atractivo de jugar en el Atlético y bajo las órdenes de Simeone sigue siendo un factor diferencial para muchos futbolistas.

Una apuesta ambiciosa para cambiar el proyecto

El posible fichaje de Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli responde a una estrategia clara: rejuvenecer y potenciar el ataque del equipo. El Atlético necesita dar un salto de calidad en la parcela ofensiva. La posible salida de jugadores importantes obliga a buscar alternativas de garantías. Y el perfil de ambos brasileños encaja en ese plan.

Gabriel Jesús aportaría experiencia, movilidad y capacidad para jugar en diferentes posiciones del ataque. Martinelli, por su parte, añadiría velocidad, desborde y proyección a largo plazo.

La combinación de ambos podría transformar la delantera rojiblanca. Un salto que el club considera necesario para competir al máximo nivel en todas las competiciones.