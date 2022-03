Al-Khelaifi elige al sucesor de Mbappé: negocio millonario contra CR7

Cada vez son más los motivos que tienen Nasser Al-Khelaifi y los seguidores del PSG para pensar que Kylian Mbappé no renovará su compromiso con el club y pondrá rumbo al Real Madrid el próximo verano. A pesar de los esfuerzos de la directiva por convencer a la estrella gala, este parece tener clara su idea de llagar al conjunto blanco próximamente y eso ha originado la elaboración de un contrataque de lo más salvaje en Europa: el magnate catarí sitúa a Marcus Rashford como su prioridad Nº1 para remplazar al ‘7’.

Son varios los futbolistas de primer rango mundial los que se han postulado durante los últimos meses como candidatos potenciales para llegar al Parque de los Príncipes tras ese hipotético adiós de Mbappé, pero la figura de Rashford hasta el momento no había tenido cabida en esta lista. No obstante, la situación que vive el jugador en Old Trafford a día de hoy no es la más confortable y diversos medios británicos vienen asegurando que los Red Devils están dispuestos a prescindir del atacante inglés para facilitar la llegada de otra estrella de renombre mundial al club el próximo verano.

Por ende, este movimiento dejaría a CR7 sin uno de sus aliados preferidos sobre el terreno juego ya que, junto a Bruno Fernandes, los tres están siendo los futbolistas que más señales están dejando esta temporada de poder ser diferenciales en el equipo. Eso sí, los números del británico esta campaña, 5 goles y 2 asistencias, ponen de manifiesto que Rashford ha perdido mucho peso en la parcela ofensiva del equipo, a pesar de ser uno los jugadores que cuentan con más cualidades para marcar las diferencias.

Por si fuera poco, la directiva del United tiene otros dos motivos de peso para comenzar a ver con buenos ojos el interés del conjunto parisino en fichar a Rashford si finalmente Mbappé no renueva su contrato: las continuas lesiones que viene sufriendo el futbolista, la cuales le han impedido estar disposición del equipo 11 partidos esta temporada, y la oferta que estaría dispuesto a enviar Al-Khelaifi por el jugador, que rondaría los 80 millones de euros.