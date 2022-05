Al-Khelaifi, estupefacto: el argentino quiere irse con Mbappé a Madrid

Kylian Mbappé está siendo uno de los grandes protagonistas del curso, no solo por ser el único jugador de ataque del PSG que ha estado a la altura de las expectativas, sino porque termina contrato próximamente y el Real Madrid parece tener mucho terreno ganado para hacer oficial su fichaje. Nasser Al-Khelaifi y Leonardo están haciendo todo lo posible para tratar de convencer al crack francés y cerrar su renovación, pero este parece tener clara predilección por incorporarse a la disciplina blanca.

Las altas esferas del PSG son consciente de ello y de ahí que la directiva haya fijado varios candidatos potenciales para tomar el relevo de Mbappé, pero lo que el presidente catarí no se imaginaba es que otro jugador de la plantilla quisiera seguir los pasos del delantero rumbo a Concha Espina, y no es Achraf Hakimi: Leandro Paredes.

En una información recogida por 90min, el centrocampista argentino ha realizado unas declaraciones de lo más sorprendentes y las cuales abren una vía inesperada al conjunto blanco, que en los últimos meses ha manifestado abiertamente su interés en incorporar un centrocampista: “Me gustaría jugar en el Real Madrid. Todo jugador sueña con vestir esa camiseta. Es un club importantísimo, pero tengo mucho respeto por el PSG”.

Es cierto que han sido jugadores como Paul Pogba o Aurélien Tchouameni los que parecen tener ventaja para llegar al Bernabéu y blindar el centro del campo, pero la opción del argentino podría enterrar las opciones de los otros dos futbolistas de llegar a LaLiga el próximo verano.

Además, hay un condicionante especial en esta posible operación: Paredes finaliza contrato en 2023 con el PSG y de ahí que su precio de salida sea más que asequible para las arcas blancas, 20 millones.

No obstante, cabe señalar al respecto que el flamante ganador de LaLiga aún no ha reaccionado ante esta posibilidad y, dado que el club tiene pendiente por disputar la final de la Champions, esperará a que concluya la temporada para valorar su fichaje, un fichaje que no se daría hasta que Mbappé haya dado su ok definitivo a Florentino Pérez. Eso sí, el francés podría no ser el único golpe del mandatario merengue a Al-Khelaifi.