Al-Khelaïfi fracasa y Ramos canta victoria: fin a su miedo en el PSG

Uno de los frentes abiertos que le quedaban al París Saint-Germain en este mercado no se va finalmente a cerrar con éxito para los intereses de Al-Khelaïfi. El PSG llevaba tiempo detrás de Skriniar para reforzar su defensa, pero a las altas pretensiones del Inter se ha unido ahora el testimonio de Guiseppe Marotta asegurando la continuidad del eslovaco. El director deportivo interista habló para DAZN en la previa del encuentro que su equipo perdió por 3-1 ante la Lazio, y se mostró firme acerca de un interés parisino que lleva tiempo asediando al indiscutible zaguero para Inzaghi.

”Milán Skriniar no se irá. Se quedará con nosotros seguro. Los propietarios han decidido no dejarse tentar por la oferta del PSG. Puedo confirmar que es un jugador clave para nosotros y que se quedará”, reconoció Marotta afirmando la existencia de una importante oferta por parte del todopoderoso equipo francés. Palabras que han calado rápido en el Parque de los Príncipes, pues no se esperaban un mandoble de tal magnitud ante lo bien que venían saliendo las cosas bajo la dirección deportiva de Luis Campos.

No es la primera vez que el Inter se muestra impasible en las negociaciones por un jugador, ya que durante este mercado ya desestimó la llegada de Dybala cuando todo parecía indicar que ‘la joya’ recalaría finalmente en el conjunto ‘neroazzurro’. Vuelve así a destacar la figura de tipo serio en las negociaciones de Marotta, para alegría, entre otros, de un Sergio Ramos que deja de ver amenazado su puesto de central junto a Marquinhos y Kimpembe. Una amenaza que miraba con preocupación un ex madridista al que le ha costado como al que más hacerse un hueco en el equipo debido a sus continuas lesiones.

El sistema empleado por el nuevo técnico, Christophe Galtier, de tres centrales viene de perlas al camero, que poco a poco se va sintiendo importante y va asumiendo el rol que muchos esperaban de él en el equipo. Todo a una negativa del Inter a desahcerse de Skriniar que ha caído como agua de mayo para los intereses del defensa español.