Al-Khelaifi prepara la era post-Mbappé: 3 sustitutos de primer nivel

El cambio de aires de Kylian Mbappé al finalizar su contrato con el PSG el próximo 30 de junio parece ser un hecho irremediable a día de hoy, con el Real Madrid estando a la espera del anuncio del jugador. De sobra ha quedado patente el interés blanco en el ariete de 23 años y es el ‘7’ el que tendrá la última palabra al respecto, algo de lo que Nasser Al-Khelaifi es consciente y por lo que el presidente quiere encarrilar la llegada de un remedio de garantías que subsane de la mejor forma posible la salida del francés.

En este sentido, son tres futbolistas de primer nivel los que baraja el magnate catarí para tomar el relevo de Mbappé el próximo verano y ser el nuevo aliado de lujo de Neymar Júnior y Leo Messi en el tridente del conjunto galo: Mohamed Salah, Robert Lewandowski y Richarlison.

De forma contraproducente, es el brasileño el que lidera la carrera para hacerse con ese hueco que, salvo sorpresa mayúscula, dejará Mbappé en el Parque de los Príncipes. A pesar de ser el jugador con perores números de los tres candidatos, Richarlison es el futbolista cuya llegada al PSG se prevé más apacible, sobre todo porque hay varios condicionantes que impulsan la operación: la oferta de Al-Khelaifi podría alcanzar los 60 millones, una cantidad que el Everton no dudaría en aceptar; el futbolista es mucho más joven que las otras alternativas que maneja el club galo (24 años); y, sobre todo, porque cuenta con especial predilección para Neymar JR, con quien mantiene una gran relación personal fruto de su misma nacionalidad.

No obstante, aunque el fichaje de Richarlison sería la vía más rápida para atar un remplazo de primer nivel para Mbappé, la prioridad del PSG apunta a cerrar el fichaje de Mohamed Salah, futbolista que ya ha vaticinado su adiós al Liverpool el próximo verano si el club inglés no asume las exigencias económicas del jugador para extender su contrato con la entidad rojilla. Eso sí, aunque el atacante diera el primer paso hacia París, el traspaso del mago africano no se certificaría por menos de 100 millones.

Por último, el delantero del Bayern vive una situación similar a Salah, finalizando contrato en 2023, el próximo verano marcará su devenir futbolístico: renovación con aumento salarial o salida del club para evitar que se marche gratis conforma venza su vinculación con el campeón alemán, aunque en este caso el traspaso de Lewandowksi podría darse por 50 millones por la avanzada edad del crack, 33 años.