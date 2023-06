Al-Khelaïfi reacciona al anuncio de Mbappé con el fabuloso delantero pretendido por el Real Madrid

Si el fichaje de Leo Messi por el Inter de Miami y el de Karim Benzema por el Al-Ittihad han supuesto dos bombazos de primera magnitud en el mercado, Kylian Mbappé podría ser el siguiente en esta cadena de sorpresas tras anunciar que no alargará su contrato con el PSG más allá de 2024.

El jugador de 24 años está abierto a negociar su llegada a otros clubs que sí le permitan ilusionarse con los títulos más vitoreados del viejo continente y el Real Madrid se postula como su nuevo destino... a falta de saber si Al-Khelaïfi accede a negociar con Florentino Pérez el traspaso del jugador este verano.

Reacción inmediata

Por ello, el propio jeque catarí no se ha andado con aspavientos para elegir una alternativa en el mercado con la que poder blindar la parcela ofensiva y volver a generar ilusión en un proyecto que está en plena reconstrucción: Harry Kane.

Lo curioso de todo esto es que el todavía delantero del Tottenham Hotspur, quien también finaliza contrato en 2024, ha estado en la órbita blanca durante las últimas semanas como el sustituto predilecto de Karim Benzema. No obstante, la posibilidad de hacerse con Mbappé en un futuro no muy lejano ha diluido en el interés blanco en Kane y Al-Khelaïfi, muy avispado, no ha tardado en tender la mano al goleador londinense de 29 años.

Si algo ha demostrado el inglés es ser una completa garantía de cara a puerta ya que, a pesar de que su actual club no ha conseguido títulos importantes en el último lustro, Kane ya puede presumir de ser el segundo máximo anotador en la historia de la Premier League. Es cierto que el Tottenham Hotspur está mostrando muchas reticencias para permitir que su estrella abandone el proyecto, pero el potencial económico del PSG podría traducirse en una oferta irrechazable para Daniel Levy, mandatario del club.

Es más, se vaya finalmente o no Mbappé al Real Madrid este verano, la salida de Leo Messi ya destapa por sí sola una gran necesidad por concretar el fichaje de un top mundial que refuerce la parcela ofensiva… y Kane es la nueva prioridad del club parisino.