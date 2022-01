Al-Khelaifi y Pochettino miran al Bernabéu: 40 kilos o gratis en 2023

En el Parque de los Príncipes han comenzado a sondear el mercado de forma más intensa según las posibilidades de renovar a Kylian Mbappé continúan reduciéndose con el paso de los días. El crack francés apunta al Real Madrid, mientras que el propio Nasser Al-Khelaifi también lo hace para tratar de encontrarle sustituto, intentando devolvérsela a los blancos y tentando a Marco Asensio con vistas al próximo verano. El futbolista balear sería del gusto de Mauricio Pochettino y en Chamartín no termina de hacerse con un puesto como indiscutible a las órdenes de Carlo Ancelotti; por lo que el PSG estaría dispuesto a pagar 40 millones de euros para llevarse al atacante durante el próximo verano, amenazando con firmarlo gratis en 2023 al terminar su contrato con el conjunto merengue.

Como principal tentativa para el extremo del Real Madrid se encontraría en el ámbito económico, teniendo en cuenta que el PSG estaría dispuesto a doblarle la ficha que percibe en estos momentos en Chamartín. Varias fuentes desde la capital española aseguran que Florentino Pérez no estaría dispuesto a igualar la propuesta parisina, por lo que el club no cambiaría su actual oferta de renovación por el internacional español; que deberá decantarse entre ambas posibilidades a final de temporada teniendo en cuenta que en la Casa Blanca aceptarían su salida en verano si no renueva.

La constante lucha entre el balear y Rodrygo Goes por el puesto de la banda diestra del ataque de Carlo Ancelotti está siendo favorable hasta el momento para el propio Marco Asensio, que en cuanto a minutos está firmando una de sus temporadas más destacadas en el Real Madrid. La temporada que viene en caso de confirmarse el fichaje de Kylian Mbappé es muy probable que dicho puesto sea ocupado por el atacante francés, por lo que el propio mallorquín estaría sopesando la idea de cambiar de aires; a sabiendas de que en el Bernabéu estará relegado de nuevo a un rol secundario.

La posibilidad de hacer las maletas a final de temporada le sigue rondando la cabeza a Marco Asensio, teniendo en cuenta también que su gran objetivo es recuperar su mejor versión a corto plazo y luchar por un puesto en la lista de Luis Enrique para la próxima Copa del Mundo de Catar 2022. En el Real Madrid sabe que contaría con menos oportunidades todavía en caso de cerrarse el fichaje de Mbappé, por lo que el balear podría poner rumbo precisamente al PSG para ocupar la vacante del futbolista galo en París.