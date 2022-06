Äl-Khelaïfi y su última locura por la Champions: 635 millones y Mbappé

El París Saint Germain es, sin lugar a dudas, el club más poderoso del planeta. Lo demuestra cada vez que puede con fichajes de locura o con renovaciones que parecían imposibles como la de Mbappé y levanta ampollas y muchos recelos en el resto de clubes punteros en Europa al señalar que en Francia no juegan limpio ni acorde al Fair Play financiero. Incorporaciones en cifras fuera de lo común, primas desorbitadas y salarios de locura es lo que rodea en el día a día de la entidad que preside Nasser Al-Khelaïfi, y esto hace que el valor de mercado de su plantilla se dispare hasta límites insospechados... en busca de una Champions League que se les resiste.

Para buscar el asalto a esta competición, el sueño roto y todavía no alcanzado, el PSG cuenta con la plantilla más poderosa del planeta, al menos en cuanto a valor de mercado se refiere. Guiándonos a través del portal especializado Transfermarkt, nos encontramos con un once inicial que podría presentar el club parisino (que todavía no tiene entrenador y que como venimos contando en Don Balón no será Zinedine Zidane) con un valor superior a los 600 millones de euros, una cifra completamente fuera de lo común. 635 kilos, para ser más concretos.

Así, el guardameta más valioso que tienen los franceses en la portería no es Keylor Navas sino Donnarumma. El italiano, con más proyección de futuro por delante, está tasado en 50 millones de euros, lo que le sitúan como uno de los cancerberos mejor valorados en este aspecto del planeta. La línea defensiva ofrece garantías y también unas altas cifras. En el lateral derecho aparece Achraf Hakimi, el ex jugador del Real Madrid, valorado en 65 kilos. La pareja de centrales suma los 70 millones de Marquinhos y los 40 de Kimpembe, mientras que el lateral zurdo mejor estimado es Nuno Mendes con otros 40 millones.

El centro del campo es, en este aspecto, la zona más floja del PSG. Verrati suma 50 millones de euros para la causa auque estaría acompañado por los volantes Paredes, con 17 millones y el futbolista del once inicial peor valorado, y Wijnaldum, con 18 millones.

Así, llegaríamos a la delantera de locura que cualquier equipo querría tener. Aquí Leo Messi aporta 50 millones de euros, Neymar suma otros 75 mientras que la cifra más alta la aporta Al-Khela y que según los valores establecidos por Transfermarkt es el mejor jugador del planeta.