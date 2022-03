Amaina la tormenta del PSG: Raiola da un compañero a Messi y Neymar

Quizá fuera por la gran imagen que dio el PSG del Mauricio Pochettino en el Parque de los Príncipes en la ida de octavos de final ante el Real Madrid o tal vez por los primeros 60 minutos en el Bernabéu, pero está claro que el golpe de quedar eliminados ha sido enorme para el vestuario francés, en general, pero para Leo Messi y Neymar Júnior, las dos estrellas del equipo junto a Mbappé, en particular. Por eso necesitan calma y esperanza, y es Mino Raiola quien cree que puede dársela con una de sus grandes estrellas.

No, no estamos hablando de Erling Haaland, cuyo futuro seguramente se resuelva antes de que finalice abril, ya que, como hemos comentando en más de una ocasión, el noruego no quiere jugar en la Ligue 1 sino en la Premier League o en LaLiga. Pero sí el otro ilustre representado por Raiola que apunta seriamente a París, tal y como informa The Telegraph, como es Paul Pogba, que a sus 29 años está listo para dejar el Manchester United y triunfar en su país.

Para Pogba la aventura de Old Trafford se ha acabado, finaliza contrato en unos meses y no tiene intención de renovarlo, pero además sus opciones, dado su bajo rendimiento, se han contraído mucho, dejando solo prácticamente dos salidas: Turín y París. Está claro que el varapalo de los juventinos ante el Villarreal, pero sobre todo su deriva de las últimas temporadas, apuntan a un equipo sin seguridad alguna de títulos, todo lo contrario que el equipo capitalino. Asimismo, el galo está en año de Mundial, por lo que espera que la campaña 22/23 sea en la que pueda encumbrarse con la Champions y la Copa del Mundo, y eso solo puede dárselo, dadas sus opciones, el PSG, donde además le entusiasma la idea de jugar junto al argentino y el brasileño.

Dicho lo cual, el PSG necesita más personalidad en el centro del campo junto a Marco Verratti, como se demostró en el Bernabéu, y Pogba puede dársela, además de llegada y poderío físico. Y si a todo esto unimos que llegaría gratis (con prima de fichaje por medio pero sin coste de transferencia al United), Messi y Neymar ya saben quien será seguramente el nuevo crack que les acompañara en el proyecto francés que se viene. ¿Será el último? No, pero sí uno de los más importantes fichajes de Al-Khelaïfi.