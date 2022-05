Cesc Fàbregas dejará el Mónaco y busca equipo fuera de la Ligue 1

Ganador de un Mundial y dos Eurocopas con la Selección española y de otros muchos títulos a nivel de clubes con el F.C. Barcelona, Chelsea y Arsenal, Cesc Fàbregas anunciaba este viernes que dejaría el AS Mónaco este verano, cuando acaba su relación contractual con el cuadro monegasco.

A sus 35 años, Cesc Fàbregas no se plantea dejar de jugar y espera hacerlo aún al más alto nivel para intentar resarcirse de su estancia en Francia, donde nunca llegó a adaptarse a la liga ni al club. "Este año ha sido tan malo que no puedo terminar así, No tras haber construido esta carrera. Quiero seguir jugando. Se trata simplemente de encontrar un buen proyecto y hacerlo realidad", explicó Fàbregas en una entrevista al medio francés Sofoot.

Lastrado por las lesiones, el centrocampista catalán solo ha podido disputar esta temporada seis partidos, 159 minutos de juego en los que fue consiguió dar una asistencia de gol a sus compañeros. Desde su llegada a Mónaco en 2019, Fàbregas ha jugado 68 encuentros, marcando cuatro tantos y asistiendo en nueve ocasiones.

El de Arenys de Mar asegura que ha recibido la llamada de varios de sus antiguos técnicos "para ver si querría unirme a ellos este verano" en la parte técnica, aunque Fàbregas espera tener la oportunidad de despedirse del fútbol en activo de una mejor manera. "He sufrido mucho este año y ha sido duro a nivel mental. Hace falta mantenerse fuerte", apuntó el ex del Barça.

Se trata de un caso parecido al de Juan Mata, quien dejará el Manchester United para buscar un último escenario en el que retirarse del fútbol en activo. Es cierto que las lesiones han castigado más al catalán que al castellano leonés, pero ambos confían en seguir disfrutando de este deporte sobre el césped y esperan una hipotética llegada a los banquillos.

Veremos cual es el destino de Cesc Fàbregas, que no tiene preferencias a la hora de decidir su futuro, ya que solo quiere "jugar y disfrutar" del fútbol un poco más. "El lugar realmente no importa, es más mi cabeza lo que cuenta", concluyó.