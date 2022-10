El motivo de la guerra Neymar-Mbappé a la luz: Al-Khelaïfi culpable

El parón de selecciones no ha dado tregua al PSG, mas bien todo lo contrario. Durante estos 11 días en los que los jugadores han tenido que dejar sus clubes para enfundarse la camiseta del combinado nacional, no han parado de aparecer informaciones, la gran mayoría de ellas procedentes desde medios franceses, que no han dejado en muy buen lugar al conjunto parisino y mucho menos a su presidente, Al-Khelaïfi.

A mediados de esta semana el presidente del PSG concedía una entrevista en la que aseguraba que los movimientos que el FC. Barcelona no eran legales y que la UEFA debería abrir una investigación contra sus inversiones. A la par, ese mismo día desde medios franceses apuntaban que el presidente del conjunto parisino habría estado supuestamente implicado en el encarcelamiento de un periodista en Qatar, con ayuda del emir del país, por tener éste información que vinculaba, supuestamente, al presidente del club francés con amaños para lograr la victoria Qatar para ser nombrado como sede del Mundial 2022.

Por si esto fuera poco, a todo esto, hay que sumarle ahora unas declaraciones del nuevo Director Deportivo, Luis Campos, asegurando que uno de los mayores errores de gestión de plantilla del PSG estos últimos años había sido fichar en el mismo verano a Mbappé por 180 millones de euros y a Neymar Jr por 222 millones, criticando la labor que hicierón en su día Leonardo y Al-Khelaïfi.

“Cometimos el error en el pasado de reclutar a dos jugadores en la misma posición”, señalaba Luis Campos en una entrevista en el podcast Rothen S’enflamme, en ese mismo audio, el director deportivo también asumía que este verano no había sido del todo bueno en cuanto a los movimientos del club, ya que, esperaba haber hecho mucho más:” La ventana de fichajes no es buena porque nos faltan jugadores en posiciones clave y porque tenemos superposición de jugadores en otras posiciones”.

Estas declaraciones llegan en medio de una guerra abierta en el PSG entre Neymar Jr y Mbappé por el control del vestuario en el que Lionel Messi intenta hacer de intermediario, pero donde está claro que la relación entre ambos está completamente rota, tal y como reflejó el futbolista brasileño al ser preguntado en el post partido por los periodistas sobre su relación con Mbappé, a lo que se limitó a contestar:” ¿Con Kylian? No sé”.