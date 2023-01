El PSG convence a Skriniar y obliga a Sergio Ramos a elegir nuevo destino: oficial en verano

El PSG apenas ha movido ficha en este mercado de invierno a pesar de que el equipo ha generado algunas dudas durante los primeros meses del curso, con especial énfasis en la Champions League, pero Nasser Al-Khelaïfi tenía preparadas dos sorpresas en Europa: los fichajes de Milan Skriniar y Hakim Ziyech, aunque solo la llegada del marroquí se dará de forma inminente.

Centrándonos en el defensa eslovaco, Skriniar está considerado uno de los mejores de Europa en su posición y son muchos los meses que lleva el jugador acumulando pretendientes de lujo en el mercado, estando el Real Madrid también inmerso en la pelea. No obstante, el acelerón del PSG ha logrado convencer al futbolista, quien se unirá a la entidad gala el próximo verano tras quedar libre por su expiración de contrato con el Inter de Milán, club que ha intentado por todos los medios retener a su capitán, pero sin éxito.

No obstante, las consecuencias en el Parque de los Príncipes, a pesar de que Skriniar todavía no se incorporará al club, ya son evidentes: Sergio Ramos, con el jugador eslovaco en plantilla, sabe que no tendrá opciones de renovar su contrato con el PSG, un contrato que también finaliza el 30 de junio. El central andaluz está realizando una campaña muy reseñable tras un año repleto de dudas en París, pero a pesar de ello la idea del club es muy clara y, lamentablemente para los intereses del español, Ramos no se encuentra entre ellas, al menos con rol que desea atesora el ex jugador del Real Madrid.

De ahí que en Don Balón hayamos querido recopilar, acorde a un informe de 90Min, los tres destinos que tiene abiertos el jugador de 36 años para proseguir con su carrera, aunque el anuncio no se hará oficial hasta que no haya vencido su contrato en París: en Arabia Saudí, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo está dispuesto a hacerle hueco en sus filas a razón de un suculento salario; en la MLS, Los Ángeles FC (el último club de Gareth Bale) y, sobre todo, el Inter de Miami que preside David Beckham están abiertos a negociar la llegada del veterano defensa, quien con casi con total seguridad vivirá esta temporada sus últimos meses en la élite europea.