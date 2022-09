El PSG, sin piedad: 150 kilos junto a Neymar y la Champions, a tiro

No hay ni un solo verano tranquilo en el París Saint Germain, o lo que es lo mismo, no hay ni un solo mercado de fichajes en el que los billetes no vuelven del Parque de los Príncipes como si nada importara. Nasser Al-Khelaïfi le da un músculo financiero al PSG prácticamente ilimitado y eso molesta al resto de clubes europeos, que se sienten en desventaja a la hora de cerrar incorporaciones, si bien es cierto que este año no va a ser ni de lejos la vez que más dinero se gaste el conjunto parisino en traspasos.

Pese a todo, el desembolso del club francés se va a ir por encima de los 150 millones de euros. Puede parecer una cifra incluso ‘pequeña’ teniendo en cuenta que hace varias temporadas tan sólo por un jugador como Neymar se desembolsaron nada menos que 222 millones para sacarlo del Barcelona, pero aún así la cifra sigue siendo escandalosa ya que se suma a lo que viene invirtiendo el PSG año tras año.



Mbappé y fichajes

Pero esta temporada el gran desembolso o la mega operación del verano no ha sido ningún fichaje del París Saint Germain sino una renovación. La de Kylian Mbappé, al que le pusieron prácticamente un cheque en blanco encima de la mesa para que dijera no al Real Madrid cuando tenía todo encarrilado para marcharse a jugar a España, y esa maniobra fue la que sacudió a todo el fútbol mundial que estaba pendiente de la figura del delantero francés.

Después, han ido llegando diferentes incorporaciones a un precio medio. El fichaje más caro de este curso obrado por Al-Khelaïfi es Vitinha, el mediocentro procedente del Oporto por el que han pagado poco más de 41 millones de euros. El podio de los más costosos lo cierran Nuno Mendes, por quien se desembolsaron al Sporting de Portugal 38 kilos, y Fabián Ruiz, por quien a última hora se pagaron 23 millones al Nápoles.

Carlos Soler, maniobra todavía más de última hora, costará cerca de 18 millones de euros y después aparecen Renato Sanches (15 millones) o Mukiele (12 millones) para fijar en torno a 150 millones de euros el desembolso realizado por el París Saint Germain este año en traspasos. Lejos quedan los más de 260 kilos invertidos por el Chelsea, pero el objetivo, con este equipo reforzado y con Neymar, Mbappé y Messi, sigue siendo el sueño de la Champions League.