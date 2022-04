El PSG todavía sueña con la doble operación en el Manchester United

Las palabras del director técnico del Ajax de Ámsterdam con respecto a su entrenador y objeto de deseo del Manchester United, Erik ten Hag, le ponen picante a un traspaso que estaba casi cerrado hace unos días: los neerlandeses siguen presentando batalla por su entrenador y eso hace que la posibilidad de ver a otro inquilino en el banquillo de Old Trafford la temporada que viene crezca, para gracia del Paris Saint-Germain.

Y es que el cuadro parisino no solo espera hacerse con Paul Pogba, con el que ha iniciado conversaciones pese a que el francés, que sabe que la oferta francesa será la mejor, duda entre el Parque de los Príncipes o regresar a la Juventus de Turín, único club en el que ha triunfado verdaderamente, sino que cree que puede colocar a su míster. Más allá del centrocampista, en París quieren que Mauricio Pochettino se vaya con oferta bajo el brazo al final de temporada, siendo el United el equipo mejor posicionado (el Madrid parece que seguirá con Ancelotti).

Con respecto a Ten Hag, favorito para el banquillo del United y por tanto competencia para Mauricio Pochettino en el Teatro de los sueños, Gerry Hamstra, el directivo del Ajax del que os hablábamos en el comienzo, ha dicho en palabras recogidas en Goal que “hemos hecho todo lo posible y estamos haciendo todo lo posible para mantenerlo a bordo”; luego el Ajax aún no ha soltado lastre y, por tanto, el United no tiene a su futuro entrenador asegurado.

Hamstra decía que “tenemos dos escenarios: realmente esperamos que se quede, tiene sentido que haya interés en él. Y si no se queda, tenemos que estar preparados para el segundo escenario”. Así, es evidente que las conversaciones están avanzadas, pero también que la posibilidad de Pochettino no está descartada en Manchester, sobre todo si falla el neerlandés. De modo que parte de las esperanzas de PSG, tanto en de entradas como de salidas, radican en el United. A sendas vías habría además que añadir la de CR7, cuya salida de los diablos rojos no está descartada.