Era el as de Luis Enrique ante el adiós de Kylian Mbappé y por el no al Barça, traicionaría al PSG

Hace varias semanas que el nombre de Xavi Simons copa la mayor parte de la actualidad en el PSG. El talentoso jugador neerlandés es una de las grandes bazas del conjunto francés a la hora de hacer frente al traumático adiós de Kylian Mbappé. Sin embargo, desde RMC aseguran que el que fuera canterano del Barça no tiene intención alguna de enfundarse la camiseta del PSG la próxima temporada, en la cual quiere, o salir cedido de nuevo o incluso ser traspasado.

El primer año de Xavi Simons en el RB Leipzig ha sido realmente sorprendente. El joven neerlandés llegó a Alemania con la misión de asentarse como un jugador de peso en una liga de primera línea mundial, algo que, con 9 goles y 15 asistencias a lo largo del año, ha logrado sin dejar lugar a dudas. Hecho que habría encandilado a un Luis Enrique que estaría encantado de contar con un Simons, que cada vez que puede, da calabazas al PSG.

Sin cesión al Barça, se acercaría el traspaso

La realidad es que el gran deseo de Xavi Simons es el de ser jugador del Barça en la próxima temporada. El neerlandés quiere volver a la que fue su casa, aunque sea en calidad de cedido, cumpliendo así su sueño de la infancia de triunfar vestido de blaugrana. Una idea que también fascina a los culés, que recibirían al canterano con los brazos abiertos.

Por su parte, el PSG no está por la labor de hacer este favor al conjunto blaugrana, hecho que, lejos de acercar a Simons al equipo de Luis Enrique no haría más que alejarlo, pues, como cuenta el citado medio, la alternativa a la cesión, no sería otra que su venta al Leipzig. Una operación que dejaría a Lucho sin Simons de forma definitiva, idea que no entusiasma a los parisinos, pero que ven con mejores ojos que la de cederlo al Barça.

Así pues, todo apunta a que el plan del PSG de olvidar a Kylian Mbappé mediante la recuperación de Xavi Simons, no va a ser posible porque parece que el neerlandés está dispuesto a todo, menos a regresar al PSG.