Fin al mayor fracaso de Nasser Al-Khelaïfi: llegó para levantar la Champions y es el odiado del PSG

Llega el final de la temporada para el PSG, momento muy esperado para el conjunto francés, que ha terminado pidiendo la hora en una campaña para el olvido y cargada de polémicas internas y externas. Entre todos los problemas, Leo Messi ha sido uno de los principales, el argentino no ha rendido al nivel esperado en el Parque de los Príncipes y ha acabado siendo el gran señalado de la afición y ha recibido varias pitadas por parte del público, algo que jamás había vivido.

Que el paso de Messi por París haya terminado de esta forma, no es sino síntoma que las cosas han ido muy mal. El argentino llegaba procedente del Barça como el jugador llamado a liderar el proyecto hacia la tan ansiada Liga de Campeones. Sin embargo, ni él ni Mbappé ni Neymar pudieron superar al Bayern de Múnich y vieron como su sueño se truncaba en los octavos de final, algo habitual para los franceses. Fue a partir de ahí que llegaron los problemas. Los ultras del equipo no perdonaron la mala imagen dada por el equipo y culparon a Messi de no aparecer cuando el equipo más lo necesitaba.

Por otro lado, las cifras de Leo Messi distan mucho de ser las que acostumbraba a tener cuando jugaba en el Camp Nou. Su primera temporada en París fue para el olvido, con solamente 11 goles y 15 asistencias. Y pese a su mejoría en la actual temporada, donde logró 21 goles y 20 asistencias, en París no lo consideran suficiente.

Galtier anunció al finalizar el último partido del equipo, que Messi abandonaría el equipo a final de temporada, algo que era un secreto a voces. Confirmando así que el argentino deja en París los dos peores años de su carrera, ya que no ha sido capaz de mostrarse como el mejor del mundo, algo que demostró ser durante el Mundial de Qatar, donde fue campeón y Balón de Oro.

Así pues, se acerca el final de la peor pesadilla de Leo Messi. Ahora llega otro momento decisivo, donde deberá elegir entre seguir en Europa compitiendo al máximo nivel con el Barça o bien si quiere un retiro dorado en Arabia Saudí o en los Estado Unidos.