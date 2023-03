Hiriente dardo de Mbappé al corazón del PSG que hace añicos su tridente con Leo Messi y Neymar

El vestuario de la selección francesa ha estado lleno de polémica durante la última semana ya que Didier Deschamps decidió quitar el brazalete de capitán a Antoine Griezmann para entregárselo a Kylian Mbappé, un hecho que no sentó nada bien al delantero del Atlético de Madrid.

No obstante, este no es el único acto polémico que ha protagonizado el ariete del PSG ya que, en sus últimas declaraciones realizadas al portal francés Telefoot, ha lanzado un dardo punzante contra el corazón del Parque de los Príncipes que no está pasando desapercibido en el conjunto capitalino: “Solo he tenido buenos compañeros cuando estuve en la selección francesa. El objetivo es clasificarme para la Euro e intentar ganarla”.

Aunque no lo ha hecho de forma directa, Mbappé ha puesto en entredicho su relación con Leo Messi y Neymar JR. Desde que Nasser Al-Khelaïfi dotó al delantero de 24 años de una condición tan privilegiada a finales de la campaña pasada con un contrato récord en la historia del fútbol (CR7 lo pulverizó con su llegada a Arabia Saudí), la sinergia entre los tres futbolistas no ha sido todo lo gratificante que el club esperaba y, entre otros factores, esto ha justificado el mal papel del equipo en los partidos más importantes disputados esta temporada, especialmente en la Champions League.

Ahora, Mbappé no ha titubeado para dejar un recadito que podría tener consecuencias muy importantes en los meses que restan de campaña y sobre todo en el futuro del proyecto. Neymar continuará en el club dada la amplia duración de su contrato, pero Leo Messi, a sabiendas de que el ‘7’ tiene incidencia directa en la decisiones del jeque catarí, se sentirá alentado a salir del club conforme venza su compromiso el próximo 30 de junio ya que, no estando Kylian tan gusto en París como con su selección, es consciente de que su todavía compañero no apostará por su continuidad en el equipo.

Por lo tanto, el dardo vertido por Mbappé podría ser el principio del fin del tridente mágico formado con Messi y Neymar, un tridente muy señalado por las dos últimas eliminaciones sufridas en la Champions League.