La nueva obsesión de Al-Khelaïfi tiene el OK de Luis Enrique: futuro de La Roja como Yamal y Pedri

Son incontables los problemas económicos sufridos por el Valencia desde la llegada de Peter Lim a Mestalla y esto ha obligado al club a depositar su confianza en jóvenes futbolistas que han maravillado durante su paso por la cantera che. No obstante, esto ha posibilitado que Javi Guerra no solo se haya convertido en uno de los estandartes del proyecto dirigido por Rubén Baraja, sino que el joven atacante de 20 años haya acrecentado su lista de pretendientes de manera vertiginosa desde que arrancó el curso.

Ya en el tramo final de la campaña 22/23 Guerra ofreció un nivel que comenzó a ser motivo de atención en las oficinas de alguno de los principales clubs de Europa, como es el caso del Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United o Newcastle, pero hoy es el PSG el gigante europeo que pretende estrechar lazos con el futbolista español para concretar su llegada al Parque de los Príncipes en el próximo mes de enero.

Tal y como hemos podido saber en Don Balón, Nasser Al-Khelaïfi ha realizado esta propuesta a Luis Enrique y no ha dudado el técnico asturiano en aceptar la misma con la mayor de las ilusiones. La línea creativa del PSG no termina de ser todo lo efectiva que muchos esperaban tras cerrarse en los últimos años fichajes como Manuel Ugarte, Vitinha, Carlos Soler o Fabián Ruiz y el jeque pretende cambiar esta dinámica con la llegada de un futbolista que no solo ha demostrado atesorar una gran visión de juego y un talento descomunal en el último tercio del terreno de juego, sino una facilidad anotadora que le ha convertido en uno de los protagonistas de la campaña en España.

Y ojo, porque Luis de la Fuente ha dejado entrever recientemente que, de seguir ofreciendo el mismo rendimiento, Javi Guerra no tardaría en recibir la llamada de La Roja. Su juventud y el potencial demostrado en un tiempo exprés genera mucho entusiasmo de cara al futuro del combinado nacional y todo apunta a que el talento valenciano será uno de los pesos pesados de la Selección durante el próximo lustro junto a Pedri o Lamine Yamal.

Además, esta operación, teniendo en cuenta los problemas económicos del Valencia, se podría dar por la vía rápida si Al-Khelaïfi pone sobre la mesa una cifra en torno a 40 millones.