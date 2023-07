Luis Enrique seduce a Neymar y Mbappé con un nuevo tridente tan bueno como la MSN: sentará a Asensio

El PSG se prepara para afrontar una temporada de lo más complicada. El proyecto parisino ha comenzado a tambalearse y si esta temporada el equipo no da una respuesta convincente, todo podría saltar por los aires, comenzando por Mbappé y terminando por Qatar. Es por ello por lo que Luis Enrique, pese a no estar anunciado, ya comienza a dibujar las líneas maestras de su proyecto en el Parque de los Príncipes. Será la última oportunidad para convencer a Kylian Mbappé de seguir en París.

Luis Enrique vuelve a sorprender

Ante esta situación crítica, el que fuera seleccionador español ya ha designado un primer fichaje clave para la delantera, un jugador capaz de jugar entre líneas y que puede dar ese último pase para que Mbappé pueda dedicarse a marcar goles sin parar. En este sentido, el elegido es Joao Félix, así lo afirma Relevo. El luso es un jugador que gusta mucho a Luis Enrique y según el medio, pese a no estar anunciado, ya lo habría pedido a Nasser Al-Khelaïfi.

No deja de ser sorprendente la decisión de Luis Enrique de fichar a un jugador como Joao Félix. El luso parece ser un cromo repetido, pues tanto Neymar como Marco Asensio pueden hacer su papel en el equipo. Además, como ya se demostró con Leo Messi, acumular tantos jugadores por dentro acaba suponiendo un problema, ya que nadie abre el campo y los espacios se tornan demasiado reducidos, un problema que, con Joao se seguirá repitiendo, ya que su juego tiene a ir hacia el centro, como Neymar y Asensio.

Pese a todo, incorporar a Joao Félix supondría formar un nuevo tridente de máxima calidad en la delantera, algo a lo que ya está acostumbrado Luis Enrique, que fue capaz de ganarse el respeto de la MSN en el Barça, algo que seguropodrá emular en París, donde quiere juntar a Mbappé, Neymar y Joao Félix.

Simeone respira aliviado

Es bien sabido que la relación entre Joao y Simeone está rota desde hace meses. Es por ello por lo que los colchoneros están más que felices por su posible venta, pues se están evitando un problema importante entre jugador y entrenador. Además, con su venta, el Atleti se evitará tener que pagar un sueldo problemático al jugador, hecho que aliviará las apretadas cuentas colchoneras.

Por otro lado, es posible que la venta no sea tan grande como podrían haber esperado. El final de temporada de Joao con el Chelsea no ha sido el esperado y su rendimiento ha seguido la tendencia del equipo blue. En este sentido, sus 4 goles en 20 partidos defendiendo el escudo del Chelsea no parece que vayan a ayudar a dar un repunte al valor de mercado del joven luso.