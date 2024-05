Maremoto ante el Dortmund para Luis Enrique y Al-Khelaïfi: martes de terror por Florentino y Mbappé

Nadie garantiza a estas alturas que las dos cosas vayan a ir de la mano, pero si ya está confirmada la marcha de Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain al final de temporada, resta saber a dónde irá y cuándo lo anunciará. En este sentido, se ha especulado con que el jugador, sabedor de que quiere una Eurocopa tranquila con Francia, espera resolver su futuro con inmediatez, de ahí que el martes (día 7), en el partido ante el Borussia Dortmund, pueda haber dinamita con él y la figura que juega en las sombras, Florentino Pérez.

De lo que se acordó y está a la vuelta de la esquina

La derrota del PSG ante el equipo alemán en el Signal Iduna Park en la ida de semifinales de la Champions League (1-0) deja al PSG con una ligera desventaja con respecto a su rival por un puesto en la gran final y eso puede marcar el que puede ser el último partido de Mbappé con la casaca blaugrana de París en la máxima competición continental; pero no solo eso, se anunció en su día no solo que Mbappé se iba del PSG, sino que se informaría de su destino cuando no pudiera verse las caras con el club en el que jugará en la campaña 24/25, el Real Madrid; es decir, que mientras Madrid y PSG sigan vivos no habrá anuncio, ahora bien, si el PSG cae ante el Borussia nada impedirá su anuncio.

Es verdad que esta fecha parece más simbólica que real, toda vez que si los franceses se caen a las puertas de una final, no parece el mejor escenario para decir adiós y anunciar que vestirá de blanco, pero bien es cierto que Cristiano Ronaldo ya hizo algo parecido cuando el Madrid ganó la Champions League ante el Liverpool en 2018.

Lo cierto es que ni el jugador ha anunciado cuáles son sus intenciones ni si llevará a cabo ese anuncio si se consuma la derrota ante el Dortmund, básicamente porque nadie en París cree que vayan a caer en la vuelta en el Parque de los Príncipes, pero lo cierto es que puede darse tal cosa. El Madrid tiene su propia batalla, pero legará a ella un día después de que se decida el futuro del PSG en la Champions y quien sabe si ya definitivamente de Mbappé en la campaña que viene.