Mbappé da un motivo de alegría a Florentino: Al-Khelaifi, traba final

Nadie duda a fecha de hoy de que Kylian Mbappé será uno de los grandes culebrones del mercado de fichajes de 2022 ya que el jugador francés finaliza contrato con el PSG el próximo 30 de junio y son muchos los motivos que tiene Florentino Pérez para pensar que el crack de 23 años no renovará su compromiso con el conjunto galo para poner rumbo al Real Madrid. Eso sí, todavía hay varios factores que podrían alterar ese supuesto deseo del delantero de enfundarse la elástica blanca, aunque uno de ellos ya no forma parte de ese elenco de trabas que suponen un motivo de preocupación para el presidente blanco: Mbappé no irá a la Premier League.

Es cierto que, dado que el propio jugador ya ha vaticinando su deseo de incorporarse al Real Madrid, el interés de los equipos ingleses ha ido menguando con el paso de los meses, pero el Liverpool y el Manchester City siempre han mostrado cierta predilección por el jugador, especialmente por el factor que le hace doblemente atractivo: finaliza contrato y podría llegar gratis a alguno de estos dos clubes.

No obstante, varios medios franceses han asegurado por fuentes cercanas a Mbappé que el delantero no tiene en mente dejar de lado la opción de jugar en el club de sus sueños (como así parece que es el Real Madrid) para poner rumbo a la competición británica. Esto supone una alegría inmensa para Florentino ya que económicamentes los clubes ingleses vienen demostrando mucha superioridad respecto al resto de colosos europeos, pero todavía hay un elemento que el presidente blanco deberá enfrentar para oficializar la llegada del galáctico: Nasser Al-Khelaifi.

Al igual que ocurrió hace unos meses con motivo del mercado de fichajes veraniego, el magnate catarí sigue ensimismado en convencer al jugador de renovar su compromiso con el conjunto francés. Es cierto que fuentes cercanas a Kylian han vaticinado esa predilección del jugador a anteponer su sueño deportivo a la astronómica oferta salarial que está preparando el PSG para retenerle, pero este factor hoy en día juega muy a favor de los parisinos, que según los últimos reportes convertirían al futbolista en el mejor pagado de toda Europa con un sueldo anual cercano a 45 millones netos por curso el doble de lo que percibiría en Chamartín.